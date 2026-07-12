कनाडा के स्ट्रीट फेस्टिवल में मास शूटिंग की घटना आई सामने, दो लोगों की मौत और तीन घायल

टोरंटो, 12 जुलाई (आईएएनएस)। कनाडा के टोरंटो में एक स्ट्रीट फेस्टिवल के पास हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। अधिकारियों की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, घटना के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी।

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फायरिंग शनिवार (स्थानीय समय) को एक ऐसे इलाके में हुई, जहां पॉपुलर साल्सा ऑन सेंट क्लेयर फेस्टिवल चल रहा था। कार्यक्रम में वार्षिक लैटिनो-थीम वाले सांस्कृतिक समारोह के लिए बड़ी भीड़ जमा हो रही थी।

टोरंटो पुलिस ने शुरू में एक एक्टिव शूटर की चेतावनी देते हुए अलर्ट जारी किया और लोगों और आगंतुकों से उस इलाके से दूर रहने को कहा। अधिकारी घटना के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे।

पुलिस के मुताबिक, सेंट क्लेयर एवेन्यू वेस्ट और अर्लिंग्टन एवेन्यू के चौराहे के पास, सेंट क्लेयर फेस्टिवल पर साल्सा की जगह के पास गोली लगने से पांच लोग घायल मिले।

इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स मौके पर पहुंचे जबकि पुलिस ने एक सुरक्षा घेरा बनाया और लोगों को सलाह दी कि जब तक हालात काबू में नहीं आ जाते, तब तक वे उस जगह से दूर रहें।

अधिकारियों ने बाद में कन्फर्म किया कि घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। हालांकि, ताजा अपडेट के समय तक किसी गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं दी गई।

जैसे ही इन्वेस्टिगेटर ने उन हालात की जांच शुरू की जिनकी वजह से गोलीबारी हुई, आसपास के इलाके में सुरक्षा के उपाय काफी बढ़ा दिए गए।

सेंट क्लेयर पर साल्सा टोरंटो के खास लैटिनो-थीम वाले सांस्कृतिक त्योहारों में से एक है, जो हर साल हजारों विजिटर्स को संगीत, नृत्य, भोजन और सामुदायिक कार्यक्रमों के साथ आकर्षित करता है।

यह नई घटना पिछले महीने के आखिर में मॉन्ट्रियल में हुई एक और जानलेवा फायरिंग के कुछ ही हफ्ते बाद हुई है। इस घटना में एक हमलावर के गोली चलाने से एक पुलिस ऑफिसर समेत दो लोगों की जान चली गई थी। हमलावर को बाद में पुलिसवालों ने गोली मार दी थी।

मॉन्ट्रियल की घटना के सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में पुलिस अधिकारियों और ऑलिव कलर की जैकेट और कार्गो पैंट पहने एक लंबी बंदूक लिए हुए व्यक्ति के बीच गोलीबारी होती दिखी।

फुटेज में टकराव के दौरान एक आम नागरिक और कम से कम एक पुलिस अधिकारी को गोली लगते हुए दिखाया गया, जबकि ऑलिव कलर के कपड़े पहने व्यक्ति को भी पुलिस की गोली लगी, जब वे अपनी बंदूक को एडजस्ट या रीलोड कर रहे थे।

इस साल की शुरुआत में, फरवरी में, कनाडा में एक और बड़ी शूटिंग हुई, जब पश्चिमी माइनिंग शहर टंबलर रिज के एक स्कूल में बंदूक से हुए हमले में आठ लोगों की जान चली गई। इस घटना में शूटर की मां और सौतेला भाई भी शामिल थे। संदिग्ध के सुसाइड करने से पहले 27 और लोग घायल हो गए थे।

--आईएएनएस

केके/पीएम