कनाडा के इतिहास की सबसे भीषण वाइल्डफायर है ये, हम मिलकर लड़ेंगे इससे: पीएम कार्नी

ओटावा, 19 जुलाई (आईएएनएस)। कनाडा के जंगलों में लगी आग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर कार्नी सरकार पर बरस चुके हैं और टैरिफ की धमकी भी दे चुके हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने निपटने के लिए 'ऑल हैंड्स ऑन डेक', यानी "सभी की संयुक्त भागीदारी", पर विशेष जोर दिया।

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समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कार्नी ने उत्तर-पश्चिमी ओंटारियो की स्थिति पर विशेष चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वहां लगी आग "बेहद विनाशकारी" है और इसके चलते क्षेत्र के 10 से अधिक समुदायों को अपने घर खाली करने पड़े हैं।

कार्नी ने बताया कि हालात पर काबू पाने के लिए देशभर में 5,300 से अधिक अग्निशमन कर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि लगभग 300 विमान राहत और आग बुझाने के अभियान में जुटे हैं।

उन्होंने कहा कि कनाडा आग का वास्तविक समय में पता लगाने और उसे नियंत्रित करने के लिए डेटा, ड्रोन, नई प्रौद्योगिकियों और उन्नत थर्मल इमेजिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यापक इस्तेमाल कर रहा है।

प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब भीषण गर्मी और लंबे सूखे के कारण देश में जंगल की आग का संकट तेजी से बढ़ रहा है। कैनेडियन इंटरएजेंसी फॉरेस्ट फायर सेंटर के अनुसार, कनाडा की राष्ट्रीय आपदा तैयारी का स्तर बढ़ाकर लेवल-4 कर दिया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में साझा संसाधनों की बड़े पैमाने पर तैनाती को दर्शाता है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अब तक कनाडा में 3,839 जंगल की आग की घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें 29 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जल चुका है।

शनिवार तक देशभर में 971 सक्रिय वाइल्डफायर दर्ज किए गए, जिनमें से 239 पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हैं। उत्तरी ओंटारियो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है, जहां करीब 190 सक्रिय आग विशाल वन क्षेत्रों में फैल रही हैं। इसके कारण स्वदेशी समुदायों को बड़े पैमाने पर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। वहीं, इन आग से उठ रहा घना धुआं दक्षिण की ओर बढ़कर अमेरिका के कई प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा सरकार पर जंगलों के प्रबंधन में लापरवाही का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि कनाडा में लगी आग से उठ रहा प्रदूषित धुआं अमेरिका तक पहुंच रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि इस नुकसान को कनाडा पर लगाए जाने वाले टैरिफ में भी शामिल किया जा सकता है।

--आईएएनएस

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