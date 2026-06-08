किम जोंग उन द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में शी चिनफिंग की उपस्थिति

बीजिंग, 8 जून (आईएएनएस)। जनवादी कोरियाई लोकतांत्रिक गणराज्य (डीपीआरके) के राज्य मामलों के आयोग के अध्यक्ष किम जोंग उन ने प्योंगयांग के किम इल सुंग स्क्वायर पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव एवं चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के लिए एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया।

Read More

किम इल सुंग स्क्वायर के केंद्र में चीन और डीपीआरके के दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के विशाल चित्र लगे हुए थे, जिनके दोनों ओर चीनी और कोरियाई भाषाओं में 'डीपीआरके-चीन मित्रता सदा अमर रहे' और 'अटूट डीपीआरके-चीन मित्रता एकजुटता अमर रहे' के नारे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। दोनों देशों के झंडे हवा में लहरा रहे थे और स्वागत के लिए एकत्रित लोग उत्साहित व प्रतीक्षारत थे।

जब शी चिनफिंग और उनकी पत्नी फंग लीयुआन वहां पहुंचे, तो घुड़सवार सेना ने कतार बनाकर उनका स्वागत किया और सैन्य बैंड ने स्वागत धुन बजाई। किम जोंग उन और उनकी पत्नी री सोल जू ने स्क्वायर पर उनका स्वागत किया। दोनों देशों के शीर्ष नेता संयुक्त रूप से सलामी मंच पर चढ़े, सैन्य बैंड ने चीन और डीपीआरके के राष्ट्रगान बजाए और 21 तोपों की सलामी दी गई।

शी चिनफिंग ने किम जोंग उन के साथ डीपीआरके सेना दल का निरीक्षण किया, जबकि सैनिकों ने कोरियाई भाषा में 'कामरेड शी चिनफिंग का स्वास्थ्य ठीक रहे' के नारे लगाए। इसके बाद, शी चिनफिंग ने किम जोंग उन के साथ मिलकर परेड देखी।

प्योंगयांग के विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों और बच्चों ने त्योहारी परिधान पहने, झंडे, फूल और गुब्बारे हाथ में लिए, चीन- डीपीआरके मित्रता के नारे लगाते हुए चीनी मेहमानों का स्वागत किया। शी चिनफिंग और किम जोंग उन लाल कालीन पर चलते हुए, स्वागत कर रहे लोगों और बच्चों की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन करते रहे।

इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने स्वतः सड़क किनारे खड़े होकर शी चिनफिंग का स्वागत किया।

कार्यक्रम में चेई छी और वांग यी आदि ने भाग लिया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/