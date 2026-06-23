कैलिफोर्निया में जंगल की आग का बढ़ा खतरा, गर्म और सूखे महीनों में इससे निपटने की तैयारी में जुटी फायर ब्रिगेड

लॉस एंजिल्स, 23 जून (आईएएनएस)। कैलिफोर्निया में पारंपरिक जंगल की आग (वाइल्डफायर) का मौसम अपने चरम पर पहुंचने से पहले ही इस साल दमकलकर्मी 2,580 से अधिक वाइल्डफायर की घटनाओं पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं। बढ़ते तापमान और तेजी से सूखती वनस्पति के कारण अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। अधिकारी अब इसे केवल मौसमी नहीं बल्कि पूरे साल बने रहने वाले आग के खतरे के रूप में देख रहे हैं।

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न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, सोमवार को भी कई जंगलों में आग जलती रहीं। इनमें रिवरसाइड, केर्न और सैन डिएगो में लगी आग भी शामिल है। वहीं, दमकल अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में गर्म और सूखे मौसम में आग लगने की घटनाएं औसत से ज्यादा हो सकती हैं।

बदलते पैटर्न की वजह से कैलिफोर्निया के दमकल अधिकारियों ने "फायर सीजन" शब्द का इस्तेमाल बंद कर दिया है। उनका कहना है कि जंगल में आग लगने का खतरा अब सिर्फ गर्मियों के आखिर और पतझड़ तक ही सीमित नहीं है।

कैलिफोर्निया वन एवं अग्नि सुरक्षा विभाग (सीएएल फायर) के बटालियन चीफ डेविड एक्यूना ने कहा, "इससे यह बात सही साबित होती है कि हमें पुराने 'फायर सीजन' के बजाय पीक 'फायर ईयर' शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए।"

सीएएल फायर के अनुसार, इस साल अब तक पूरे राज्य में 2,584 जंगली आग ने 79,690 एकड़ से ज्यादा जमीन जला दी है, जिससे 25 इमारतें तबाह हो गई हैं। किसी के मरने की पुष्टि नहीं हुई है।

अधिकारियों ने कहा कि लंबे समय तक सूखा, बढ़ता तापमान और तेजी से सूखते पेड़-पौधों ने राज्य को तेजी से फैलने वाली आग के लिए ज्यादा कमजोर बना दिया है। पिछले वर्षों में हुई अच्छी बारिश के कारण उगी घनी वनस्पति अब गर्म और शुष्क परिस्थितियों में सूखकर आग के लिए ईंधन का काम कर रही है, जिससे जंगल की आग फैलने का खतरा और बढ़ गया है।

सीएएल फायर बटालियन के एक और प्रमुख ब्रेंट पास्कुआ ने कहा, "हम सभी प्रेडिक्टिव मॉडल देख रहे हैं और वे कह रहे हैं कि यह औसत से ज्यादा पीक फायर सीजन होने वाला है।"

वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने के समय और तीव्रता में बदलाव आ रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजिल्स के रिसर्चर्स की एक स्टडी में पाया गया कि इंसानों की वजह से हुए जलवायु परिवर्तन की वजह से 1992 और 2020 के बीच राज्य में आग लगने का मौसम छह से 46 दिन पहले शुरू हो गया।

स्टडी में फ्यूल की नमी, घास और पेड़ों जैसे आग जलाने वाले आम फ्यूल का सूखापन, को आग का मौसम कब शुरू होता है, इस पर सबसे ज़्यादा असर डालने वाला माना गया है।

कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने हाल ही में वाइल्डफायर प्रिपेयर्डनेस वीक के मौके पर एक घोषणा में कहा, "जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम और भी खराब हो रहा है और ऐसे खतरनाक हालात बन रहे हैं जो एक चिंगारी को तबाही में बदल सकते हैं।" उन्होंने चेतावनी दी कि जंगल में आग लगने का कोई ऑफ-सीजन नहीं होता।

न्यूसम के ऑफिस ने कहा कि कैलिफोर्निया ने 2019 से सीएएल फायर का बजट लगभग दोगुना कर दिया है, फायरफाइटिंग स्टाफ को बढ़ाया है और "दुनिया का सबसे बड़ा एरियल फायरफाइटिंग फ्लीट" बनाया है।

फायर अधिकारी लोगों से हालात बिगड़ने से पहले तैयारी करने की अपील कर रहे हैं। सुझावों में घरों के आस-पास बचाव की जगह बनाना, आग रोकने वाले सामान से स्ट्रक्चर को मजबूत करना, इमरजेंसी किट इकट्ठा करना और लोकल इमरजेंसी अलर्ट के लिए साइन अप करना शामिल है।

सीएएल फायर के डायरेक्टर जो टायलर ने कहा, "पूरे राज्य में औसत से ज्यादा सूखे हालात का मतलब है कि जंगल में आग लगने की संभावना के लिए ज्यादा ईंधन मिलेगा। सीएएल फायर और पूरे कैलिफोर्निया में हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स पार्टनर जंगल की आग से निपटने के लिए तैयार हैं, अब आपकी बारी है।"

कैलिफोर्निया में, जंगल में आग लगने का मौसम तेजी से साल भर चलने वाली सच्चाई बनता जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक दमकलकर्मी लगी हुई आग पर काबू पाने में जुटते हैं, तब तक इससे निपटने से जुड़ी तैयारियों का काम, चाहे वह आपातकालीन सेवाओं से जुड़ा हो या स्थानीय निवासियों से, पारंपरिक रूप से आग के चरम मौसम के आने से काफी पहले शुरू कर देना चाहिए।

--आईएएनएस

केके/पीएम