कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप में 69 की मौत, मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका, भयावह मंजर आए सामने

बोगोटा, 10 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिमी कोलंबिया में सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भीषण भूकंप में कम से कम 69 लोगों की मौत हो गई। भयानक भूकंप में जिस तरह की तबाही हुई है, उसके हिसाब से मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है।

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फ्रांस24 ने स्थानीय अधिकारी के हवाले से जानकारी दी है कि 7.4 तीव्रता के भूकंप में कॉफी उगाने वाले रिसारल्डा क्षेत्र में 40 लोग, वैले डेल काउका डिपार्टमेंट में 27 और मैनिजेल्स शहर में दो लोगों की मौत हो गई।

भूकंप से इमारतों को नुकसान पहुंचा है, लोग मलबे में दब गए हैं और राजधानी बोगोटा में लोगों को निकालना पड़ा है। यह झटका इक्वाडोर और पनामा समेत लैटिन अमेरिका के दूसरे हिस्सों में भी महसूस किया गया।

गवर्नर जुआन डिएगो पैटिनो ने कैराकोल टेलीविजन से फोन पर बात करते हुए रिसारल्डा के पश्चिमी प्रांत में 42 मौतों की जानकारी दी।

मेयर मौरिसियो सालाजार ने बताया कि परेरा शहर में 18 लोग मारे गए और कुछ लोग इमारतों के मलबे में फंस गए। पड़ोसी चोको प्रांत में भूकंप का केंद्र होने के बाद सालाजार ने बताया, "स्थिति गंभीर है।"

भूकंप से देश के पश्चिमी शहरों परेरा, क्विब्डो, कैली और मैनिजेल्स में भारी तबाही हुई। यूरो न्यूज के अनुसार, कैली में 64 साल के टैक्सी ड्राइवर जॉर्ज मोनकायो ने कहा कि जब इमारतें गिरीं, तो उन्होंने शहर की पहाड़ियों में अपने घर से धूल का गुबार उठते देखा। शहर के लोग और बचावकर्मी मलबे में जिंदा बचे लोगों को ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा, “मेरा पूरा घर हिल गया। मैंने इतना तेज भूकंप कभी नहीं देखा।”

यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) ने शुरू में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.4 मापी। यह झटका चोको डिपार्टमेंट में सैन जोस डेल पालमार के पास आया।

यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप का केंद्र सुबह 7:34 बजे (स्थानीय समय, मियामी समय सुबह 8:34 बजे) बोगोटा से लगभग 280 किलोमीटर पश्चिम में चोको डिपार्टमेंट के सैन जोस डेल पाल्मार में 107 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के झटके वेनेजुएला बॉर्डर की ओर भी महसूस किए गए।

यूएसजीएस ने भूकंप की तीव्रता 7.4 बताया, लेकिन अलग-अलग एजेंसियों के बीच भूकंप की तीव्रता का अनुमान अलग-अलग होने की बात कही गई। अमेरिकी सुनामी वॉर्निंग सिस्टम ने भूकंप की तीव्रता 7.1 बताई।

बोगोटा के मेयर कार्लोस गैलन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "अभी किसी के घायल होने या स्ट्रक्चरल डैमेज की कोई खबर नहीं है, सिर्फ इमारतों में कुछ दरारें आई हैं।" देश के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस करने की बात कही। जैसे-जैसे अधिकारी स्थिति का आकलन कर रहे हैं और रिपोर्ट आने पर प्रभावित जगहों की लिस्ट बढ़ सकती है।

--आईएएनएस

केके/एबीएम