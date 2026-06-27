कई परिणाम प्राप्त करने के साथ चौथा सीआईएससीई संपन्न हुआ

बीजिंग, 27 जून (आईएएनएस)। चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित 5 दिवसीय चौथा चीन अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला एक्सपो (सीआईएससीई) 26 जून को संपन्न हुआ। उसी दिन दोपहर को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन परिषद (सीसीपीआईटी) ने जानकारी दी कि मौजूदा एक्सपो के कई संकेतक अपने इतिहास में नए उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं।

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बताया गया है कि इस एक्सपो का दायरा और आदान-प्रदान पहले से कहीं अधिक व्यापक रहा। 1,200 से अधिक प्रदर्शकों और आपूर्ति श्रृंखला के साझेदारों ने भाग लिया, जो प्रदर्शनी में भाग लेने वाली कंपनियों की संख्या का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पेशेवर आगंतुकों की संख्या में भी पिछले सत्र की तुलना में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। एक्सपो के दौरान कुल 70 विषय-आधारित व्यावसायिक आदान-प्रदान गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

सीसीपीआईटी उपाध्यक्ष ली शिंगछ्येन के मुताबिक, अब तक, भाग लेने वाली कंपनियों ने लगभग 50,000 अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्यमों के साथ संबंध स्थापित किए हैं, जो पिछले सत्र की संख्या से अधिक है।

उनके मुताबिक, इस वर्ष का सीआईएससीई 'डिजिटल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन एक्सपो' युग की शुरुआत का प्रतीक है। 'डिजिटल टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन' को 'डिजिटल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन' में अपग्रेड किया गया है, और पहली बार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोन स्थापित किया गया है। एक्सपो के दौरान, 161 नए उत्पाद, प्रौद्योगिकियां, सेवाएं और परिदृश्य प्रदर्शित किए गए, और 'सीआईएससीई लॉन्च स्टेशन' में 37 लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही, 'वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन रिपोर्ट' का 2026 संस्करण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन सूचकांक मैट्रिक्स भी आधिकारिक तौर पर जारी किए गए।

यह भी बताया गया है कि चौथे सीआईएससीई की समाप्ति से पहले, इसके पांचवें सत्र, यानी कि अगले वर्ष में आयोजित होने वाले एक्सपो में भाग लेने के लिए कुल 115 चीनी व विदेशी कंपनियों और संस्थानों ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह संख्या पिछले सत्र की तुलना में 12.7 फीसदी अधिक है। इनमें से 20 कंपनियों ने 3 या 5 वर्षों के लिए भाग लेने के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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