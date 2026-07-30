कांगो में तेजी से फैल रहा इबोला, संयुक्त राष्ट्र ने कहा- प्रयासों में तेजी लाना जरूरी

संयुक्त राष्ट्र, 30 जुलाई (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) में इबोला से निपटने के प्रयासों को बढ़ाने की अपील की है, क्योंकि महामारी का फैलाव बचाव के प्रयासों की तुलना में बहुत तेजी से हो रहा है।

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संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ इबोला समन्वयक जूलियन हार्नीस और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के कार्यकारी निदेशक कार्ल स्काऊ ने बुधवार (स्थानीय समय) को डीआरसी के इतुरी प्रांत की राजधानी बूनिया से एक वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग में यह अपील की। ​​बूनिया इबोला के प्रकोप का केंद्र भी है।

हार्नीस ने कहा, "पिछले 24 घंटों में कांगो में इबोला से 50 लोगों की मौत हुई है और मामलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो हर 20 दिन में दोगुनी हो रही है। यह हमारे बचाव के प्रयासों की गति की तुलना में कहीं अधिक तेज वृद्धि है और इसलिए महामारी और हमारे बचाव के प्रयासों के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है।"

स्काऊ ने कहा कि डीआरसी में इबोला का प्रकोप अब तक का सबसे तेजी से बढ़ने वाला इबोला संकट है। "तुलना करें तो, पिछले दो महीनों में (डीआरसी में) 1,000 लोगों की मौत हुई है। जबकि पश्चिम अफ्रीका में 8 महीने में 1,000 लोगों की मौत हुई थी।"

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बचाव के प्रयासों को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की मांग की।

स्काऊ ने कहा कि पूर्वी डीआरसी में लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण लगभग 1 करोड़ (10 मिलियन) लोग खाद्य असुरक्षा के संकट या आपातकालीन स्थिति में हैं। इबोला के प्रकोप का केंद्र इतुरी सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, जहां लगभग 20 लाख (2 मिलियन) लोगों को खाद्य सहायता की आवश्यकता है।

हार्नीस ने कहा, "बचाव के प्रयासों को तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें अधिक फंडिंग, आपूर्ति, चिकित्सा दल और ज़रूरतमंदों तक पहुंच शामिल है।"

उन्होंने सदस्य देशों से अपनी सीमाएं खुली रखने का आग्रह किया ताकि इबोला से निपटने वाले कर्मी देश में आ सकें, आपूर्ति तेजी से और बिना किसी बाधा के पहुंचाई जा सके और देश से बाहर जाने वाले कर्मचारी घर लौट सकें।

संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने फंडिंग की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया। हार्नीस ने कहा कि डीआरसी के लिए संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता योजना के लिए 2.1 अरब अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, लेकिन इसे केवल 45 प्रतिशत फंडिंग ही मिली है। स्काऊ ने कहा कि डीआरसी में अगले 6 महीनों में इबोला से निपटने के लिए डब्ल्यूएफपी को 7.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि इस फ़ंडिंग में सिर्फ लॉजिस्टिक्स का खर्च शामिल है, खाने-पीने का नहीं।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस