जयशंकर की मनीला में रूबियो और पेनी वोंग से अहम वार्ता, वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर हुआ मंथन

मनीला, 22 जुलाई (आईएएनएस)। मनीला में विदेश मंत्री (ईएएम) एस. जयशंकर का विभिन्न देशों के अपने समकक्षों से मुलाकात का सिलसिला जारी है। इसी के तहत वो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग से मिले।

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अमेरिकी समकक्ष संग जयशंकर ने 'भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' के प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा की और क्षेत्रीय, वैश्विक तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

बैठक के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मनीला में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की प्राथमिकताओं पर केंद्रित रही, जिनमें व्यापार एवं शुल्क (टैरिफ), ऊर्जा, रक्षा एवं सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) शामिल हैं। हमने क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी संक्षिप्त विचार-विमर्श किया।"

जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान हुए समझौतों और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री सीनेटर पेनी वोंग से मुलाकात कर खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान हुए परिणामों पर आगे की चर्चा की।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 से 10 जुलाई के बीच मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलिया-भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की मौजूदगी में 18 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, जिनमें रक्षा सहयोग और यूरेनियम आपूर्ति से संबंधित असैन्य परमाणु समझौता भी शामिल था।

इससे पहले बुधवार को जयशंकर ने फिलीपींस की विदेश मंत्री मा. थेरेसा पी. लाजारो से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत-फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के हालिया घटनाक्रमों की समीक्षा की।

जयशंकर ने एक्स पर लिखा, "आज मनीला में फिलीपींस की विदेश मंत्री मा. थेरेसा पी. लाजारो से मिलकर खुशी हुई। व्यापार एवं निवेश, शिक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, समुद्री सहयोग, क्षमता निर्माण और विकास सहयोग जैसे क्षेत्रों में हमारी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर सार्थक चर्चा हुई।"

उन्होंने बताया कि बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया।

वहीं, फिलीपींस की विदेश मंत्री लाजारो ने भी एक्स पर कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर "सार्थक चर्चा" हुई और फिनटेक, व्यापार एवं निवेश, उच्च शिक्षा, दवा उद्योग, रक्षा, समुद्री सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

आसियान शिखर सम्मेलन और इन मुलाकातों को लेकर भारत में अमेरिका के राजदूत ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, "आज मनीला में क्वाड देशों की बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ शामिल हुआ। मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए ठोस परिणाम सुनिश्चित करने को लेकर बेहद सार्थक चर्चा हुई। हम चारों देशों की सोच एक सी ही है।"

--आईएएनएस

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