जापानी उद्योग जगत ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना, भारत को बताया निवेश और नवाचार का मजबूत केंद्र

नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत निवेश के लिए एक अधिक खुला, स्थिर और वैश्विक रूप से आकर्षक देश बन गया है। गुरुवार को भारत-जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम के दौरान कई जापानी उद्योग नेताओं ने भारत की आर्थिक वृद्धि, नवाचार की व्यवस्था और जापान के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर मजबूत भरोसा जताया।

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चोशु इंडस्ट्री के अध्यक्ष और प्रतिनिधि निदेशक सुसुमु ओकामोटो ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत पहले से ज्यादा खुला और स्थिर हुआ है।

उन्होंने कहा, “जापानी कंपनियां अपने दशकों के मैन्युफैक्चरिंग अनुभव और उन्नत तकनीक के साथ भारत की तेज औद्योगिक वृद्धि को और मजबूत कर सकती हैं। इससे दोनों देशों को फायदा होगा।”

याकुमो के फाउंडर और सीईओ काजुहिरो नाकाशोजी ने कहा कि 2018 के बाद से भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत तेजी से और शानदार तरीके से बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है, जिससे स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा और मजबूत माहौल बना है।

तनिता इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कोसुके किरयू ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को 'शानदार' बताया और कहा कि उनके प्रयासों से भारत और जापान के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं।

सनटोरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और प्रेसिडेंट ताका सन्‍नो ने कहा कि भारत का कारोबारी माहौल लगातार बेहतर हो रहा है और इसी वजह से यह निवेश के लिए बहुत आकर्षक देश बन गया है।

ताकासागो फ्लूइडिक सिस्टम्स के सीईओ और सीओओ हारुयुकी हिरातानी ने कहा कि भारत और जापान की ताकतें एक-दूसरे की पूरक हैं। जापान मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मजबूत है, जबकि भारत सॉफ्टवेयर और डेटा के क्षेत्र में आगे है।

मनस्तु स्पेस के को-फाउंडर और सीईओ तुषार जाधव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और जापान के नेतृत्व के बीच मजबूत रिश्तों ने दोनों देशों के बीच सहयोग को काफी बढ़ाया है, खासकर स्पेस सेक्टर में।

एम-टू लैबो की फाउंडर और सीईओ युरिको काटो ने प्रधानमंत्री मोदी को 'दुनिया के एक महान नेता' बताया और कहा कि भारत और जापान इनोवेशन आधारित विकास के लिए 'बेहतरीन जोड़ी' हैं।

इनोवेशन थ्रू एनर्जी के प्रेसिडेंट और सीईओ पंकज गर्ग ने कहा कि भारत-जापान संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं और यह साझेदारी दोनों के लिए फायदेमंद है।

सिंस्पेक्टिव के फाउंडर मोटोयुकी अराई ने कहा कि जापान की हार्डवेयर में ताकत और भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स में विशेषज्ञता मिलकर भविष्य में बड़ी संभावनाएं बना सकती हैं।

आईएचआई कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट हिरोशी आइडे ने कहा कि दोनों देश मिलकर ग्रीन अमोनिया का एक इकोसिस्टम बना सकते हैं, जिसमें भारत उत्पादन का केंद्र हो सकता है और जापान बड़ा निर्यात बाजार बन सकता है।

सुजुकी के प्रतिनिधि निदेशक और प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुजुकी ने कहा कि भारत तेजी से दुनिया के लिए एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बन रहा है।

तोहो कोकी सेसाकुशो कंपनी लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष तात्सुतोशी सुजुकी ने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा और संभावनाओं से भरा बाजार है, जिसमें लंबे समय तक विकास की अच्छी संभावनाएं हैं।

--आईएएनएस

एवाई/वीसी