बीजिंग, 19 जून (आईएएनएस)। हाल ही में, वृत्तचित्र "यूनिट 731 का अनावरण: जापान के गुप्त मानव प्रयोग" प्रसारित हुआ, जिसने व्यापक ध्यान आकर्षित किया और दर्शकों को ऐतिहासिक सच्चाई को और अधिक समझने में मदद मिली।

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इसके जवाब में, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन च्येन ने 18 जून को एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जापानी सेना की यूनिट 731 ने अमानवीय जीवित मानव प्रयोग और जीवाणु युद्ध किए। पीड़ितों में कई चीनी नागरिक, सोवियत युद्धबंदी, कोरियाई मजदूर और बंदी बनाए गए ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिक शामिल थे। यह अत्यंत अंधकारमय और क्रूर इतिहास मानवता की अंतरात्मा और नैतिक मूल्यों को चुनौती देता है।

उन्होंने कहा कि चिंताजनक बात यह है कि अकाट्य सबूतों के बावजूद, जापानी दक्षिणपंथी ताकतें न केवल अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने से इनकार करती हैं, बल्कि कुख्यात यूनिट 731 को “स्वास्थ्य अनुसंधान में लगी इकाई” बताकर उसका महिमामंडन करती हैं। वे व्यापक रूप से ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही हैं और सच्चाई को छुपाने और अपने अपराध को कम आंकने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। उनका मूल उद्देश्य ऐतिहासिक निष्कर्षों को नकारना और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों पर आधारित युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देना है, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरा पैदा हो रहा है। इतिहास के प्रति उनका रवैया एक दर्पण है, जो सैन्यवाद के घातक प्रभाव और नए प्रकार के सैन्यवाद की खतरनाक और लापरवाह कार्रवाइयों को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए और इसका दृढ़तापूर्वक विरोध करना चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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