जापान और भारत 'भाई-बहन' के तौर पर संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार : पीएम ताकाइची

नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच गहरे आपसी सहयोग की जरूरत पर जोर देते हुए जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने गुरुवार को कहा कि जापान और भारत को मिलकर खुशहाली पाने के लिए अपनी-अपनी ताकत पर काम करना चाहिए।

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नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के बाद एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में जापानी पीएम ने गर्मजोशी से की गई मेहमाननवाजी के लिए शुक्रिया अदा किया और पीएम मोदी के उन्हें प्यार से छोटी बहन कहने पर खुशी जताई।

उन्होंने आगे कहा कि दोनों देश एक जैसे नजरिए रखते हैं और भाई-बहन के तौर पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पीएम ताकाइची ने कहा, “जापान और भारत को एक साथ ज्यादा मजबूत और खुशहाल बनने के लिए अपनी-अपनी ताकत का फायदा उठाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मामलों में ऐसे आपसी सहयोग वाले संबंध बनाना और भी जरूरी हो गया है।”

उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की और साझेदारी को बताने वाले कई समान लक्ष्यों को पक्का किया। इस संदर्भ में, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सहयोग को गाइड करने के लिए तीन खास क्षेत्र पहचाने।

पीएम ताकाइची ने कहा, "सबसे पहले, जापान और भारत के बीच रणनीतिक सहयोग को और गहरा करना। दोनों देश मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात में इंटरनेशनल ऑर्डर की प्रोफाइल पर एक जैसा नजरिया रखते हैं। मैंने हाल ही में अपडेटेड एफओआईपी (फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक) की घोषणा की है, जो एफओआईपी को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता और लचीलेपन पर फोकस करता है।"

उन्होंने कहा, “दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री मोदी समुद्र को एक ऐसी जगह के तौर पर देखते हैं जो इलाके की स्थिरता और विकास में मदद करती है और वे महासागर यानी ग्रेट ओशन पहल को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि हिंद महासागर के पार के देश अपनी कोशिशों से अपनी संप्रभुता और समुद्र की रक्षा कर सकें, जो एफओआईपी के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है।”

जापानी पीएम ने कहा कि दोनों पक्ष आम लक्ष्यों को पाने के लिए रणनीतिक सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए।

उन्होंने कहा, "क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना खास तौर पर जरूरी है। हमारे दौरे के मौके का फायदा उठाते हुए, जापान की समुद्री सेल्फ-डिफेंस फोर्स का एक डिस्ट्रॉयर और इंडियन नेवी का एक जहाज एक संयुक्त अभियान करने की योजन बना रहे हैं। हम हिंद महासागर में अभ्यास बढ़ाएंगे, नेवल मेंटेनेंस, रिपेयर और सहयोग को बढ़ावा देंगे और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत उपकरण सहयोग को मजबूत करेंगे।"

प्रधानमंत्री मोदी की 'विकसित भारत' पहल का जिक्र करते हुए, जिसका मकसद 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है और ग्रोथ को बढ़ावा देने पर उनके जोर का जिक्र करते हुए, ताकाइची ने कहा कि भारत और जापान भविष्य पर ध्यान देने वाले निवेश के जरिए अपने देशों को ज्यादा मजबूत और खुशहाल बनाने का लक्ष्य रखते हैं।

प्रधानमंत्री ताकाइची ने कहा, "इस वर्ष हमारे राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है और मैं इस अवसर का उपयोग दोनों देशों के लोगों को और करीब लाने के लिए करना चाहती हूं। भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के तहत साझा रणनीतिक दृष्टिकोण वाले भरोसेमंद साझेदार के रूप में मेरे बड़े भाई प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर मेरा मानना है कि भारत-जापान संबंध अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। मैं अगली बार जापान में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।"

--आईएएनएस

केके/पीएम