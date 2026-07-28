नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। विदेश मंत्री (ईएएम) एस. जयशंकर ने मंगलवार को जापान के कुमामोटो प्रांत में आए भूकंप की खबर पर चिंता जताई।

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उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, "जापान के कुमामोटो प्रांत में आए भूकंप की खबर से बहुत चिंतित हूं। इस मुश्किल समय में जापान सरकार और वहां के लोगों के साथ हमारी पूरी एकजुटता और समर्थन है। भूकंप से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।"

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को दक्षिण-पश्चिमी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है।

क्योडो न्यूज के अनुसार, कुमामोटो प्रांत के काशिमा में एक एयॉन कंपनी से जुड़े शॉपिंग मॉल में विस्फोट होने के बाद वहां काम करने वाले करीब 30 कर्मचारियों के लापता होने की खबर है।

फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी और पुलिस के अनुसार, इमारत की दूसरी मंजिल का एक हिस्सा ढह गया। करीब 200 लोगों के बाहर निकलने के बाद इस जगह पर विस्फोट हुआ।

यात्सुशिरो स्टेशन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतरकर पलट गई, हालांकि ट्रेन चालक को कोई चोट नहीं आई।

रिपोर्टों के मुताबिक, कुमामोटो में करीब 50 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। स्थानीय दमकल विभाग को कई लोगों के अपने घरों के अंदर फंसे होने की सूचना भी मिली है।

क्योडो की रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप स्थानीय समय के अनुसार शाम करीब 4:27 बजे आया। इसकी गहराई लगभग दस किलोमीटर थी। जापान की मौसम एजेंसी के मुताबिक, सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में भूकंप की तीव्रता जापान के भूकंपीय पैमाने पर अधिकतम सात दर्ज की गई।

दक्षिण-पश्चिमी जापान में एरिएक सागर और यात्सुशिरो सागर के लिए एक मीटर ऊंची सुनामी की चेतावनी जारी की गई है।

कागोशिमा प्रांत में स्थित सेंडाई परमाणु ऊर्जा संयंत्र और सागा प्रांत के जेनकाई परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ने किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना नहीं दी है।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी