जापान के इवाते में 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके, सुनामी की कोई चेतावनी नहीं

टोक्यो, 28 जून (आईएएनएस)। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया कि रविवार सुबह उत्तर-पूर्वी जापान के इवाते प्रांत में 6.1 तीव्रता के भूकंप के जटके महसूस हुए। हालांकि, सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई।

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न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के हवाले से बताया कि भूकंप स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 5:21 बजे इवाते के पूर्वी तट पर लगभग 40 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसकी तीव्रता जापान के भूकंपीय तीव्रता स्केल 7 के मुकाबले 5 से कम थी।

उनके ऑपरेटर के मुताबिक, आओमोरी में हिगाशिदोरी न्यूक्लियर पावर प्लांट या मियागी प्रीफेक्चर में ओनागावा न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स में किसी गड़बड़ी की खबर नहीं है।

भूकंप का केंद्र 40.2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 142.4 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। इससे एक दिन पहले, गुरुवार को भी इसी क्षेत्र में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कम से कम 10 लोग घायल हो गए थे।

वहीं, शुक्रवार को टोक्यो के निकट 5.6 और 5.8 तीव्रता के दो और भूकंप आए, जिनके झटके राजधानी में भी स्पष्ट रूप से महसूस किए गए। इन घटनाओं में भी कम से कम 10 लोग घायल हुए।

शुक्रवार को सुबह 11:49 बजे, दक्षिणी इबाराकी प्रांत में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। इस बीच, गुरुवार को, उत्तर-पूर्वी जापान में 7.2 तीव्रता के भूकंप में कम से कम चार लोग घायल हो गए।

भूकंप की शुरुआती तीव्रता 6.9 थी और स्थानीय समय के हिसाब से सुबह करीब 7:30 बजे इवाते प्रीफेक्चर के पूर्वी तट पर करीब 40 किमी की गहराई पर आया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने बताया कि हाशिकामी टाउन में इसकी ऊपरी तीव्रता 6 मापी गई, जो जापान के भूकंपीय स्केल 7 पर दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है और हाचिनोहे शहर में निचली तीव्रता 6 मापी गई, दोनों आओमोरी प्रीफेक्चर में हैं।

एजेंसी के हवाले से क्योडो न्यूज ने बताया कि 6 से कम की तीव्रता का मतलब है कि खड़े रहना मुश्किल है और फर्नीचर जैसी चीजें गिर सकती हैं और खिड़कियों को नुकसान हो सकता है।

--आईएएनएस

केके/पीएम