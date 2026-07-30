जापान भूकंप: मृतकों की संख्या बढ़कर 30, मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी

टोक्यो, 30 जुलाई (आईएएनएस)। जापान के दक्षिण-पश्चिमी द्वीप क्यूशू के कुमामोटो प्रांत में मंगलवार को आए 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि कई लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है।

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ब्रॉडकास्टर एनएचके के अनुसार, प्रांतीय सरकार ने बताया कि घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है।

करीब 5,000 जापानी सेल्फ-डिफेंस फोर्स (एसडीएफ) के जवान राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं। हालांकि, गुरुवार को तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने और रात में आए 5.8 तीव्रता के आफ्टरशॉक के कारण अभियान और चुनौतीपूर्ण हो गया है।

कशिमा कस्बे के एयॉन शॉपिंग मॉल में लगभग 170 बचावकर्मी फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। भूकंप के समय मॉल में हजारों लोग मौजूद थे।

एयॉन कंपनी के अनुसार, भूकंप के बाद लगभग 3,000 ग्राहकों को सुरक्षित पार्किंग क्षेत्र में निकाल लिया गया था। इसके बाद मॉल के एक अन्य हिस्से में गैस विस्फोट हो गया। मलबे से अब तक आठ लोगों को निकाला गया है, जिनमें तीन की मौत हो चुकी है।

कंपनी ने बताया कि विस्फोट की चपेट में आए सभी लोग दुकान के कर्मचारी थे, जो निकासी के बाद दोबारा भवन के भीतर लौटे थे। एयॉन के अध्यक्ष ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में झुककर माफी मांगी और स्वीकार किया कि कंपनी गैस विस्फोट की आशंका का अनुमान लगाने में विफल रही। विस्फोट के कारणों की जांच जारी है।

जापानी मीडिया की ओर से जारी की गई तस्वीरों में मॉल की छत का एक हिस्सा ढहा हुआ दिखाई दिया, जबकि धातु के टुकड़े और अन्य मलबे के बीच हेलमेट और मास्क पहने बचावकर्मी खोज अभियान चलाते नजर आए।

यात्सुशिरो स्थित निप्पॉन पेपर मिल में चिमनी गिरने के बाद पुलिस और एसडीएफ के जवान अभी भी चार लापता कर्मचारियों की तलाश कर रहे हैं। इस हादसे में कुल सात कर्मचारी मलबे में फंस गए थे, जिनमें से पांच की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं।

इस बीच, भूकंप में किसी विदेशी नागरिक की पहली मौत की भी पुष्टि हुई है। वियतनाम सरकार के अनुसार, एक वियतनामी तकनीकी प्रशिक्षु की उस समय मौत हो गई, जब उसके कार्यस्थल पर एक क्रेन उसके ऊपर गिर गई।

--आईएएनएस

केआर/