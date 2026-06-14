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जनवरी से मई तक, चीनी रेलवे ने 1.67 अरब टन माल का परिवहन किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 14, 2026, 04:48 PM
जनवरी से मई तक, चीनी रेलवे ने 1.67 अरब टन माल का परिवहन किया

बीजिंग, 14 जून (आईएएनएस)। चाइना रेलवे ग्रु के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से मई तक, चाइना रेलवे ने कुल 1.67 अरब टन माल का परिवहन किया, जो साल दर साल 1.8 प्रतिशत अधिक है। औसत दैनिक लोडिंग 186300 वैगन थी, जो साल दर साल 2.8 प्रतिशत अधिक है, और 2 मई को 202400 वैगन लोड किए गए, जिसने एक दिन की लोडिंग का नया रिकॉर्ड बनाया।

रेलवे क्षेत्र ने चाइना मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एलायंस का लाभ उठाते हुए रेल-जल अंतर-मॉडल परिवहन को तेजी से विकसित किया। जनवरी से मई तक, राष्ट्रीय रेलवे रेल-जल अंतर-मॉडल परिवहन की मात्रा 75.8 लाख टीईयू तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 11.0 प्रतिशत अधिक है।

'सिंगल बिल ऑफ लैडिंग' लॉजिस्टिक्स उत्पादों की कुल बुकिंग 47000 टीईयू रही, जिसे बाजार में अच्छी प्रतिक्रिया मिली। ऑटोमोबाइल परिवहन सेवाओं में और सुधार किए गए, जिससे सड़क और समुद्री परिवहन प्रभावी रूप से जुड़ गए।

जनवरी से मई तक, चाइना रेलवे ने 824000 निर्यातित ऑटोमोबाइल का परिवहन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 55.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इनमें 422000 नई ऊर्जा वाहन शामिल हैं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 110.3 प्रतिशत की वृद्धि है। इससे चीनी ऑटोमोबाइल निर्माताओं को अपने उत्पादों के निर्यात के लिए एक त्वरित मार्ग मिला है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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