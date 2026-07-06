जकार्ता में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने जीता दिल

जकार्ता, 6 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमवार को इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय के लोगों ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। होटल में भारतीय समुदाय के लोग 'मोदी मोदी' के नारे लगाते हुए उत्साह से प्रधानमंत्री का स्वागत करने पहुंचे। पीएम मोदी ने भी लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया।

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उन्होंने रामायण की कहानी पर आधारित पारंपरिक शैडो पपेट्री भी देखी, जिसमें भारत की प्राचीन संस्कृति की झलक दिखी।

भारतीय समुदाय के स्‍वागत और कलाकारों की शानदार प्रस्‍तुत‍ि देख पीएम मोदी बहुत खुश हुए और उन्‍होंने कलाकारों की सराहना की।

उन्होंने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''जकार्ता में, मुझे सामन्वय ग्रुप की ओर से प्रस्तुत एक सुंदर भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन देखने का मौका मिला। यह देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारी ये पारंपरिक कलाएं इतनी लगन और बेहतरीन तरीके से आज भी संभाली और प्रस्तुत की जा रही हैं।''

एक अन्‍य पोस्‍ट में पीएम ने कहा, ''विहार धर्म रत्न ग्रुप के कलाकारों की ओर से किया गया ‘होमेज टू द ट्रिपल जेम’ नाम का प्रदर्शन बहुत ही शानदार था। इसमें भगवान बुद्ध की कालातीत शिक्षाओं और ट्रिपल जेम के गहरे मूल्यों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। यह देखकर अच्छा लगता है कि इंडोनेशिया के लोग अपनी समृद्ध बौद्ध विरासत को इतने उत्साह और समर्पण के साथ संभाल रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं।''

इससे पहले, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने जकार्ता एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम तीन दिन की राजकीय यात्रा पर इंडोनेशिया पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति के इस विशेष स्वागत से 'बहुत प्रभावित' हुए।

यह 2018 के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जब भारत-इंडोनेशिया संबंधों को 'कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' के स्तर पर बढ़ाया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ होने वाली बातचीत को लेकर उत्साहित हैं, जिससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे।

उन्होंने ‘एक्‍स’ पर लिखा कि वे जकार्ता पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति प्रबोवो की ओर से एयरपोर्ट पर किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत से बहुत प्रभावित हैं। 2018 में दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई दी गई थी, जिससे दोनों देशों के लोगों को काफी फायदा हुआ है।

पीएम मोदी ने बताया कि इस यात्रा के दौरान दोनों नेता कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। वे योग्याकार्ता में स्थित प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स भी जाएंगे, जिससे दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे। वे इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय से मिलने को लेकर भी उत्साहित हैं।

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ चार मंत्रियों ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया।

एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिखाया गया। साथ ही इंडोनेशियाई वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उस विमान के साथ उड़ान भरी, जिसमें पीएम मोदी यात्रा कर रहे थे, जब वह इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम