नई द‍िल्‍ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। रूसी वाणिज्यिक जहाजों को जब्त करने को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी जारी की। उन्‍होंने कहा क‍ि रूसी जहाजों को जब्त करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ रूस जवाबी कदम उठाएगा।

पुतिन ने साथ ही स्‍पष्‍ट क‍िया क‍ि रूस की यह कार्रवाई क‍िसी एक न‍िश्‍च‍ित क्षेत्र तक सीम‍ित नहीं होगी। हम जहां भी आवश्‍यक समझेंगे, वहां कार्रवाई करेंगे।

रूसी समाचार एजेंसी 'तास' की र‍िपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को अब रूसी वाणिज्यिक जहाजों को जब्ती की घटनाओं पर सख्‍त कदम उठाएगा। उन्‍होंने कहा है कि यदि पश्चिमी देश रूसी वाणिज्यिक जहाजों को जब्त करते हैं तो इसका जवाब द‍िया जाएगा।

पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा, "यदि इन योजनाओं को अमल में लाया गया, तो हमें भी उसी तरह जवाब देना होगा।"

'तास' की र‍िपोर्ट के अनुसार, पुतिन ने कहा कि यह सिर्फ उन क्षेत्रों तक सीमित नहीं होगा, जहां रूसी जहाजों को जब्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा क‍ि जहां भी हम इसे आवश्यक और उचित समझेंगे, वहां कार्रवाई करेंगे। कहीं भी, यहां तक कि प्रशांत बेड़े (पैसिफिक फ्लीट) के जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में भी। रूसी नौसैनिकों को संबोधित करते हुए पुतिन ने उनसे इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने को कहा।

उन्होंने बताया क‍ि इस संबंध में रक्षा मंत्रालय को पहले ही आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं और पैसिफिक फ्लीट के कमांड को भी जानकारी दे दी गई है। इसलिए मैं इस मामले में उनके सुझावों का इंतजार करूंगा।

न्‍यूज एजेंसी के अनुसार, पुतिन ने कहा कि रूस अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन साथ ही वह अपने पड़ोसी और मित्र देशों के साथ आपसी सहमति वाले समाधान तलाशने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा क‍ि हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते यह आपसी हितों और पारस्परिक सम्मान के आधार पर हो।

--आईएएनएस

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