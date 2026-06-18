जी7 समिट: पीएम मोदी ने ईयू नेताओं के साथ एफटीए और पश्चिम एशिया के हालातों पर की चर्चा

एवियन (फ्रांस), 18 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के एवियन में जी7 समिट के दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से मुलाकात की।

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विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "जनवरी 2026 में भारत में हुए 16वें भारत-यूरोपीय संघ समिट को याद करते हुए, नेताओं ने तब से भारत-यूरोपीय संघ के आपसी संबंधों में हुई शानदार तरक्की का स्वागत किया।"

विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, "नेताओं ने भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते के लिए हाल ही में हुई बातचीत को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और इस पर जल्द साइन करने और इसे लागू करने पर जोर दिया, जिससे व्यापार और निवेश के लिए बड़े मौके मिलेंगे और सप्लाई चेन को अलग-अलग तरह से बनाने में मदद मिलेगी, खासकर मौजूदा तनावपूर्ण भू-राजनीतिक माहौल में।"

विदेश मंत्रालय ने कहा, "दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र, खुली बाजार अर्थव्यवस्था और बहुलवादी समाज होने के नाते भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के संबंध आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के प्रति एक समान दृष्टिकोण पर टिके हैं।"

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि नेताओं ने जनवरी 2026 में मंजूर संयुक्त भारत-ईयू व्यापक रणनीतिक एजेंडा पर हुए विकास को लेकर चर्चा की और यह भी उम्मीद जताई की कि यह भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा और दोनों के लिए फायदेमंद और बदलाव लाने वाले नतीजे देगा।

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, "आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करते हुए, नेताओं ने पश्चिम एशिया में हो रहे विकास का स्वागत किया। पीएम मोदी और दोनों ईयू नेताओं ने एक मजबूत बहुपक्षीय ग्लोबल सिस्टम बनाने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई, जो शांति और स्थिरता, समृद्धि और सस्टेनेबल विकास में योगदान दे।"

पीएम मोदी कोस्टा और लेयेन के साथ अपनी मीटिंग को शानदार बताते हुए कहा कि उन्होंने आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत और ईयू के बीच बढ़ता सहयोग मौजूदा ग्लोबल माहौल में शांति, स्थिरता और खुशहाली को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया "आज एवियन में यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से मिलना बहुत अच्छा रहा। इस साल की शुरुआत में, भारत को अपने गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर उनका स्वागत करने पर गर्व हुआ था। यह भारत-ईयू संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय रहा है क्योंकि हमने एफटीए पूरा कर लिया है। हमारी बातचीत के दौरान, हमने आने वाले समय में आर्थिक जुड़ाव को और गहरा करने पर चर्चा की। हमारा बढ़ता सहयोग आज के ग्लोबल माहौल में शांति, स्थिरता और खुशहाली को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है।"

कोस्टा ने कहा कि भारत और ईयू साल के आखिर तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों पक्ष भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर (आईएमईसी) को आगे बढ़ाकर बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मिलकर काम करेंगे।

कोस्टा ने एक्स पर पोस्ट किया, "नरेंद्र मोदी आपसे इतनी जल्दी फिर से मिलकर खुशी हो रही है। चूंकि हमने सभी व्यापार समझौते में सबसे बड़ी डील पूरी कर ली है, इसलिए हम अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम साल के आखिर तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे और एक निवेश समझौते पर काम तेज करेंगे। हम सुरक्षा और रक्षा सहयोग भी बढ़ाएंगे तथा आईएमईसी, यानी इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर को आगे बढ़ाकर बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मिलकर काम करेंगे।"

मीटिंग के दौरान, तीनों नेताओं ने आपसी फायदे के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, नेताओं ने इस साल की शुरुआत में भारत में हुए ऐतिहासिक 16वें इंडिया-ईयू समिट को याद किया और आपसी संबंधों में हुई मजबूत तरक्की का स्वागत किया, खासकर इंडिया-ईयू एफटीए के पूरा होने से।

जी7 समिट अभी एवियन में फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहा है। इस साल जी7 में भारत की 13वीं भागीदारी है और पीएम मोदी लगातार सातवीं बार समिट में शामिल हो रहे हैं।

इस साल की शुरुआत में, ईयू के साथ भारत की व्यापारिक बातचीत एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के रूप में खत्म हुई। भारत-ईयू एफटीए के लिए बातचीत 27 जनवरी को नई दिल्ली में 16वें भारत-ईयू समिट के दौरान पूरी हुई। पीएम मोदी, उर्सुला वॉन डेर लेयेन और दूसरों ने इसे एक ऐतिहासिक मील का पत्थर और "सभी डील्स की जननी" बताया। कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयेन इस साल भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी थे।

--आईएएनएस

केके/एएस