जी-7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का संदेश, भरोसे और समानता पर आधारित हो वैश्विक साझेदारी

एवियन, 16 जून (आईएएनएस)। जी-7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत हमेशा से ह्यूमैनिटी फर्स्ट (मानवता सबसे पहले) नजरिए के साथ आगे बढ़ता रहा है और सबको साथ लेकर चलने वाले वैश्विक विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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फ्रांस में हो रहे जी-7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया में अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए भरोसा बहुत जरूरी है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा क‍ि पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को अब सिर्फ मदद देने वाले और मदद लेने वाले रिश्ते से आगे बढ़कर बराबरी और एकजुटता पर आधारित साझेदारी की ओर जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि भारत का ‘मानवता पहले’ वाला दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, मिशन 'लाइफ' और ‘एक पेड़ मां के नाम’ जैसी पहलों में दिखाई देता है।

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत की अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की सोच ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के विचार पर आधारित है।

रणधीर जायसवाल ने बताया, पीएम मोदी ने दोहराया कि भारत टिकाऊ और समावेशी वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करता रहेगा।

इससे पहले, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के एवियां में जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने मुलाकात के दौरान एक-दूसरे को गले लगाया और अभिवादन किया। इस आउटरीच सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और अन्य देशों के नेता भी शामिल हुए।

प्रधानमंत्री मोदी ने जी-7 सम्मेलन के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और सत्र शुरू होने से पहले कुछ देर बातचीत की।

एवियन पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि वह विश्व नेताओं से मिलने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करने को लेकर उत्साहित हैं।

उन्होंने 'एक्‍स' पर लिखा कि भारत दुनिया को ज्यादा टिकाऊ और समृद्ध बनाने के लिए मिलकर किए जाने वाले प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत को 15 से 17 जून तक चल रहे 52वें जी-7 शिखर सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी भारत और ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विश्व नेताओं के साथ चर्चा करेंगे।

यह जी-7 सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी है और प्रधानमंत्री मोदी की इस मंच पर लगातार 7वीं भागीदारी है।

--आईएएनएस

एवाई/वीसी