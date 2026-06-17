एवियन (फ्रांस), 17 जून (आईएएनएस)। फ्रांस के एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-यूक्रेन संबंधों, व्यापार और शांति से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट में कहा, ''एवियन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात हुई। हाल के समय में भारत और यूक्रेन के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। यह हमारी आपसी साझेदारी के अलग-अलग पहलुओं में भी दिखाई देता है। हमारी बातचीत में हमने अपने सहयोग के कई मुद्दों की समीक्षा की। हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि व्यापारिक संबंधों को फिर से उस स्तर पर लाना चाहिए, जैसे वे युद्ध से पहले थे।''
पीएम ने कहा, ''मैंने यह भी दोहराया कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहेगा और हर चीज से ऊपर इंसानियत के मूल्यों को महत्व देगा।''
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी जी7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि हमने भारत-यूक्रेन संबंधों को मजबूत करने और नए सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट में कहा, ''मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग की काफी संभावनाएं हैं और हम पहले से ही कई संयुक्त परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। हमने चर्चा की कि इन परियोजनाओं को और मजबूत कैसे बनाया जाए और अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए।''
जेलेंस्की ने बताया कि सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री यूक्रेन के साथ आपसी फायदे वाले संबंधों को आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं। वह मानते हैं कि यह साझेदारी हमारे लोगों को और मजबूत बना सकती है।
जेलेंस्की ने कहा कि हम साथ मिलकर कई अच्छे औद्योगिक और अन्य प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। हमने तय किया है कि दोनों देशों की टीमें इन सभी मुद्दों पर आगे की पूरी जानकारी और योजनाओं पर काम करेंगी।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि जी-7 शिखर सम्मेलन यूक्रेन को अंतरराष्ट्रीय साझेदारों का महत्वपूर्ण समर्थन मिला है। रूस पर दबाव बढ़ाने और यूक्रेन की रक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई अहम कदमों पर सहमति बनी।
--आईएएनएस
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