नई द‍िल्‍ली, 17 जून (आईएएनएस)। फ्रांस के एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी से मुलाकात की। इस दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी ने अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि को बधाई दी।

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राष्ट्रपति अल-सीसी ने कहा क‍ि मध्य पूर्व में शांति बहाल करने की दिशा में आपने जो बड़ी सफलता हासिल की है, उसके लिए बहुत बधाई।

अमेर‍िका के आधिकारिक डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट 'रैपिड रिस्पांस' के अनुसार, अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “हमारे रिश्ते काफी लंबे समय से बहुत अच्छे रहे हैं। हम कई मुद्दों पर बात करेंगे, जिसमें व्यापार भी शामिल है। हम मिस्र के साथ काफी कारोबार करते हैं।”

राष्ट्रपति अल-सीसी ने कहा क‍ि मध्य पूर्व में शांति बहाल करने की दिशा में आपने जो बड़ी सफलता हासिल की है, उसके लिए बहुत बधाई। सीसी ने समझौते की सराहना करते हुए इसे 'बहुत महत्वपूर्ण' बताया और कहा कि मिस्र अंतिम समझौते का इंतजार कर रहा है, ताकि वह अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सके।

ट्रंप ने दावा किया कि लगभग 99.99 प्रतिशत संभावना है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार इस खबर से 'बेहद खुश' है और तेल की कीमतें गिर रही हैं, जो उनके अनुसार इस समझौते की सफलता को दर्शाता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के साथ हुआ समझौता 'अंतिम नहीं' है और उन्होंने चेतावनी दी, “अगर उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया, तो हम फिर बम बरसाएंगे।”

उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ समझौते से बाजारों में भरोसा बढ़ा है और इसका असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट अगले एक-दो दिन में पूरी तरह खुल जाएगा। उनके मुताबिक, समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य हो रही है।

डोनाल्ड ट्रंप ने बताया क‍ि यह कई वजहों से एक बहुत बड़ा समझौता है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि वे कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे।

ट्रंप ने कहा क‍ि हमारी बैठक बहुत अच्छी रही। यह शिखर सम्मेलन भी बहुत अच्छा रहा और फ्रांस ने शानदार काम किया है।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी