एवियन (फ्रांस), 16 जून (आईएएनएस)। फ्रांस के एवियन में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने भारत-ब्रिटेन संबंधों को ज्यादा मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की।

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प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "एवियन में प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई। पिछले एक साल में भारत और ब्रिटेन के रिश्तों ने शानदार प्रगति की है। हाल ही में हुए व्यापार समझौते ने आर्थिक सहयोग के कई नए रास्ते खोले हैं। आज की बातचीत में हमने इस साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया।"

उन्होंने आगे कहा, "हमने इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौशल विकास, खेल और अन्य क्षेत्रों में मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही, दोनों देशों के लोगों के हितों में निवेश बढ़ाने पर भी बात हुई।"

विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, दोनों नेताओं ने पिछले साल एक-दूसरे के देशों की यात्राओं के बाद भारत-ब्रिटेन संबंधों में आई तेज प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने 'विजन 2035' के तहत व्यापार और आर्थिक विकास, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से निपटने, हरित ऊर्जा, तकनीक और नवाचार, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसे सभी क्षेत्रों में हुई प्रगति का स्वागत किया।

दोनों नेताओं ने 'कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट' को जल्द लागू किए जाने की उम्मीद भी जताई। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर भी खुशी जताई। हाल ही में लिवरपूल विश्वविद्यालय ने बेंगलुरु में अपना परिसर स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। वहीं, यॉर्क विश्वविद्यालय और ब्रिस्टल विश्वविद्यालय भी मुंबई में अपने परिसर शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में इस साल आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में ब्रिटेन की सक्रिय भागीदारी के लिए प्रधानमंत्री स्टार्मर का धन्यवाद किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव के तहत हो रही प्रगति का भी स्वागत किया, जिसमें हाल ही में भारत-ब्रिटेन क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत शामिल है।

दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और यूक्रेन समेत कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने भारत-ब्रिटेन 'कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' को और मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई अन्य वैश्विक नेताओं से भी मुलाकात की।

उन्होंने कहा, "एवियन में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया के नेताओं के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है।" इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और अन्य नेताओं के साथ अपनी मुलाकातों की झलक भी साझा की।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम