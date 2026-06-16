एवियन, 16 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल कनाडा का दौरा कर सकते हैं। फ्रांस के एवियन में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान उन्‍होंने इसके संकेत द‍िए। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी यात्रा से पहले भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पूरा हो जाएगा और उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे।

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पीएम मोदी ने फ्रांस के एवियन में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान अपने कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी के साथ बैठक में यह बात कही।

पीएम मोदी ने मार्क कार्नी से कहा, "आपसे मिलकर खुशी हुई। जी-7 में हमारी पहली मुलाकात हुई थी और आज एक साल बाद फिर मिल रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, हम चार बार मिल चुके हैं और फोन पर भी लगातार बातचीत होती रही है। हम द्विपक्षीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं। एक दोस्त देश के रूप में हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं। भारतीय समुदाय के प्रति आपकी चिंता और सहयोग के लिए मैं आपका आभारी हूं। भारतीय मूल के लोगों ने हमेशा सकारात्मक योगदान दिया है।"

पीएम मोदी ने कहा, "आप सही कह रहे हैं कि हम मुक्त व्यापार समझौते को लेकर काफी उत्साहित हैं। आपने मुझे कनाडा आने का निमंत्रण दिया है और मैं भी इस साल आने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी यात्रा से पहले हम इस समझौते को पूरा कर लें। हम तकनीक के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ना चाहते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भी कनाडा भारत का एक बड़ा साझेदार बन सकता है। आज इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी।"

विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई अच्छी प्रगति की समीक्षा की और व्यापार, ऊर्जा, नवाचार, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की।

मार्क कार्नी ने कहा कि दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में अच्छी प्रगति कर रहे हैं।

मार्क कार्नी ने कहा, "एक साल में चार महाद्वीपों पर हमारी चार मुलाकातें हुई हैं। कनाडा के कनानास्किस में हुए जी-7 सम्मेलन से ही आपने हमारे संबंधों के लिए एक ऊंचा लक्ष्य तय किया था। कुछ महीने पहले आपने मेरा जिस तरह स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं भी आपको कनाडा आने का निमंत्रण देता हूं और आपका स्वागत करने के लिए सम्मानित महसूस करूंगा। हम लगातार अच्छी प्रगति कर रहे हैं।"

भारत और कनाडा ने अपने रिश्तों को नई गति देने के संकेत दिए हैं और दोनों देशों के नेताओं ने जल्द ही मुक्त व्यापार समझौता पूरा होने को लेकर भरोसा जताया है।

कार्नी ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी को समय-सीमा तय करना पसंद है और मुझे भी। इसलिए हमने लक्ष्य रखा है कि जी-20 शिखर सम्मेलन तक यह समझौता पूरा हो जाए। हमारी टीमें इसी दिशा में काम कर रही हैं। बातचीत के दौरान हमें यह महसूस हो रहा है कि विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और व्यापारिक सहयोग के जरिए दोनों देशों के बीच और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। भारत से अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल कनाडा आया है और कनाडा से भी बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आने वाला है। आपने दशक के अंत तक दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। हमारा मानना है कि इस साझेदारी के जरिए हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं।"

पिछले महीने कार्नी ने कहा था कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता कनाडा के कर्मचारियों और कारोबारों के लिए बड़ा बदलाव साबित होगा।

ओटावा में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद कार्नी ने सोशल मीडिया पर लिखा था, "हम भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। यह कनाडा के कर्मचारियों और व्यवसायों के लिए एक बड़ा अवसर होगा और एक विशाल नए बाजार के दरवाजे खोलेगा।"

कार्नी ने बताया कि दोनों पक्षों ने बातचीत की प्रगति की समीक्षा की और ऊर्जा, कृषि-खाद्य, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों पर चर्चा की।

--आईएएनएस

एवाई/वीसी