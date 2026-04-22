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Israel Lebanon Talks :इजरायल-लेबनान के बीच दूसरे दौर की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सार का बयान, 'कोई गंभीर मतभेद नहीं'

इजरायल-लेबनान वार्ता में प्रगति, हिज्बुल्लाह को बताया शांति की मुख्य बाधा
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Dainik Hawk·
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Apr 22, 2026, 03:26 PM
इजरायल-लेबनान के बीच दूसरे दौर की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सार का बयान, 'कोई गंभीर मतभेद नहीं'

तेल अवीव: लेबनान और इजरायल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में कई सालों के बाद बातचीत हो रही है। पहले राउंड की वार्ता अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रुबियो की मौजूदगी में हुई। अब दूसरे दौर की वार्ता होने जा रही है।

इस संबंध में इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि बेरूत और यरुशलम के बीच गुरुवार को वॉशिंगटन में होने वाली बातचीत के अगले दौर से पहले, इजरायल का लेबनान के साथ कोई गंभीर मतभेद नहीं है।

यरूशलम में विदेशी डिप्लोमैटिक कॉर्प्स के लिए स्वतंत्रता दिवस के रिसेप्शन में सार ने कहा, “हमने 40 से ज्यादा सालों के बाद लेबनान के साथ सीधे बातचीत करने का ऐतिहासिक फैसला किया है।”

विदेश मंत्री सार ने कहा, "बदकिस्मती से, लेबनान एक नाकाम देश है। एक ऐसा देश जो असल में हिज्बुल्लाह के जरिए ईरान के कब्जे में है। लेकिन, इससे यह नतीजा भी निकलता है कि हिज्बुल्लाह इजरायल और लेबनान का एक आम दुश्मन है। जैसे यह इजरायल की सुरक्षा के लिए खतरा है, वैसे ही यह लेबनान की आजादी को नुकसान पहुंचाता है और उसके भविष्य के लिए खतरा है।"

इजरायली विदेश मंत्री ने कहा कि इजरायल का "लेबनान के साथ कोई गंभीर मतभेद नहीं है। कुछ छोटे-मोटे बॉर्डर विवाद हैं, जिन्हें सुलझाया जा सकता है। देशों के बीच शांति और नॉर्मलाइजेशन में एक ही रुकावट है, हिज्बुल्लाह।"

अगले राउंड की वार्ता से पहले उन्होंने लेबनान सरकार से अपील की है कि "हिज्बुल्लाह ने आपके इलाके में जो आतंकी राज बनाया है, उसके खिलाफ मिलकर काम करें। इस सहयोग की जरूरत आपको हमसे भी ज्यादा है। इसके लिए नैतिक तौर पर साफ सोच और जोखिम उठाने की हिम्मत चाहिए। लेकिन, आपके और हमारे लिए शांति का भविष्य सुनिश्चित करने का कोई असली विकल्प नहीं है। आपके लिए, लेबनान के लिए संप्रभुता, आजादी और ईरानी कब्जे से आजादी का भविष्य है।"

बता दें कि इससे पहले लेबनान और इजरायल के बीच लगभग 34 सालों के बाद आधिकारिक तौर पर बातचीत हुई।

--आईएएनएस

 

 

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