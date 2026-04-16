अन्तरराष्ट्रीय

Nepal Iran Relations : ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के पास हिरासत में लिए गए नेपाली नागरिक को रिहा किया

ईरान में हिरासत में रहे अमृत झा रिहा, नेपाल सरकार वापसी की प्रक्रिया में जुटी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 16, 2026, 05:30 AM
ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के पास हिरासत में लिए गए नेपाली नागरिक को रिहा किया

काठमांडू: ईरान के सुरक्षा बलों की हिरासत में रहे नेपाली नागरिक अमृत झा को रिहा कर दिया गया है। नेपाल सरकार ने बुधवार को इसकी पुष्टि की।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि तेहरान में नेपाल के मानद महावाणिज्य दूत के माध्यम से जानकारी मिली है कि स्थानीय अदालत ने अमृत झा की रिहाई का आदेश जारी किया है।

मंत्रालय ने कहा, “तेहरान में नेपाल के मानद महावाणिज्य दूत और दोहा स्थित नेपाली दूतावास के जरिए रिहाई के आदेश की विस्तृत जानकारी हासिल करने और उनकी नेपाल वापसी की प्रक्रिया पूरी करने के प्रयास जारी हैं।”

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने भी इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि नेपाली अधिकारी अमृत झा के संपर्क में हैं और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए काम कर रहे हैं।

उन्होंने एक्स पर लिखा, “ईरान में हिरासत में रहे अमृत झा को रिहा कर दिया गया है। ईरान में हमारा मानद वाणिज्य दूतावास और कतर स्थित दूतावास उनके संपर्क में हैं। हमारी टीम उन्हें ईरान से बाहर निकालने के लिए काम कर रही है।”

अधिकारियों के अनुसार, अमृत झा को क़ेश्म द्वीप से हिरासत में लिया गया था, जो होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित है। हालांकि गिरफ्तारी की तारीख और कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जाता है कि वह इस क्षेत्र में एक जहाज पर नाविक के रूप में कार्यरत थे। यह जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित एक अहम समुद्री मार्ग है, जहां से दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल की आवाजाही होती है।

इस बीच, नेपाल सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा रमजान के पवित्र महीने के अवसर पर 128 नेपाली कैदियों को माफी देने के फैसले की सराहना की है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कदम मानवीय आधार पर उठाया गया सराहनीय फैसला है और इससे नेपाल व संयुक्त अरब अमीरात के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का भी पता चलता है। यह माफी नेपाल सरकार के अनुरोध पर अबू धाबी स्थित नेपाली दूतावास के माध्यम से दी गई।

--आईएएनएस

 

 

World NewsNepal GovernmentHuman RightsAmrit JhaForeign AffairsMiddle EastdiplomacyIranNepal

Related posts

Loading...

More from author

Loading...