Iran US Conflict : ईरान ने ट्रंप के सात दावों को बताया झूठा, नेवल ब्लॉकेड के बीच होर्मुज को बंद करने की चेतावनी दी

तेहरान: ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर यूएस ने अपनी समुद्री नाकाबंदी जारी रखी तो तेहरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है।

दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि होर्मुज में यूएस नेवल की नाकाबंदी जारी रहेगा। ट्रंप के इस बयान के कुछ समय बाद ही ईरानी संसदीय स्पीकर ने अमेरिका को ये चेतावनी जारी की है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में स्पीकर गालिबफ ने जोर देकर कहा कि इस रणनीतिक वॉटरवे से समुद्री आवाजाही को ईरान सख्ती से रेगुलेट करेगा। उन्होंने कहा, “ब्लॉकेड जारी रहने से, होर्मुज स्ट्रेट खुला नहीं रहेगा। आने-जाने की इजाजत सिर्फ तय रास्ते से और ईरानी इजाजत से ही होगी।”

इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने ऐलान किया था कि जब तक सीजफायर लागू रहेगा, तब तक होर्मुज स्ट्रेट कमर्शियल शिपिंग के लिए खुला रहेगा।

विदेश मंत्री अराघची ने एक्स पर लिखा, "लेबनान में सीजफायर के हिसाब से, होर्मुज स्ट्रेट से होकर सभी कमर्शियल जहाजों का रास्ता सीजफायर के बाकी समय के लिए पूरी तरह से खुला कर दिया गया है और यह रास्ता उसी कोऑर्डिनेटेड रूट पर होगा जैसा कि ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन ने पहले ही बताया है।"

तेहरान की बात पर जवाब देते हुए, ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के साथ कोई बड़ा ट्रांजैक्शन फाइनल नहीं हो जाता, तब तक नेवल ब्लॉकेड जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और दावा किया कि जरूरी रुकावटों पर पहले ही बातचीत हो चुकी है।

हालांकि, ईरान की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया गया है। अमेरिका की बात को खारिज करते हुए गालिबाफ ने कहा, “उन्होंने इन झूठों से जंग नहीं जीती और वे बातचीत में भी निश्चित ही कहीं नहीं पहुंचेंगे। स्ट्रेट खुला है या बंद है और इसे चलाने वाले नियम फील्ड से तय होंगे, सोशल मीडिया से नहीं।” ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने आगे आरोप लगाया कि ट्रंप ने एक घंटे में सात दावे किए और सभी झूठे थे।

--आईएएनएस