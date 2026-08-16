अमेरिका: इंडियाना में तीन दशक की सबसे भीषण बाढ़, छह की मौत

इंडियानापोलिस/वाशिंगटन, 16 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी राज्य इंडियाना में भारी बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ ने बड़े स्तर पर तबाही मचा दी है। अधिकारियों के अनुसार, राज्य में चार साल के बच्चे समेत छह लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसे पिछले तीन दशकों में राज्य की सबसे गंभीर बाढ़ की घटनाओं में से एक बताया जा रहा है।

इंडियाना स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन्स सेंटर ने कहा कि मरने वालों में तीन महिलाएं और दो पुरुष भी शामिल हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डेलावेयर काउंटी में दो और जेनिंग्स, लेक, पोर्टर और लापोर्ट काउंटी में एक-एक मौत की खबर है।

एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने शुरू में पांच मौतों की खबर दी थी, जिसके बाद राज्य के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने शनिवार को बाद में छठी मौत की पुष्टि की। अधिकारियों ने कहा कि तूफान 11 अगस्त को इंडियाना से टकराना शुरू हुआ था।

लगातार हुई मूसलाधार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और कई सड़कें तथा रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चलाना पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

इंडियाना के गवर्नर माइक ब्राउन ने शुक्रवार को प्रेसिडेंट इमरजेंसी की घोषणा की। शनिवार को, उन्होंने एक बयान जारी कर बताया कि संघीय सरकार ने मदद का वादा किया है।

रिपब्लिकन ब्राउन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “मैंने आज राष्ट्रपति ट्रंप से इंडियाना में आए भयंकर तूफान और बाढ़ के बारे में बात की, और उन्होंने कहा कि वह प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी घोषणा के हमारे अनुरोध को मंजूर करते हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मदद का वादा किया जिसकी हमें जरूरत है।”

अधिकारियों के मुताबिक, कुछ इलाकों में दो दिनों के दौरान 11 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। इससे व्हाइट रिवर समेत कई नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। डेलावेयर काउंटी में ही सैकड़ों लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

इंडियानापोलिस में व्हाइट नदी उन पानी के रास्तों में से एक थी जो पिछले खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, जिससे खतरनाक बाढ़ आ गई।

इंडियानापोलिस के मेयर जो हॉगसेट ने कहा कि यह इलाका 30 साल में सबसे बुरी बाढ़ का सामना कर रहा है। नेशनल वेदर सर्विस ने बताया है कि कुछ इलाकों में दो दिनों में 280 मिमी (11 इंच) से ज्यादा बारिश हुई।

बाढ़ के कारण बिजली आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। हजारों घरों और प्रतिष्ठानों में बिजली गुल हो गई, जबकि कई जगहों पर सड़क संपर्क टूट गया। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने और बाढ़ के पानी में वाहन नहीं चलाने की अपील की है।

बचाव दल नावों और अन्य उपकरणों की मदद से प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को निकासी संबंधी निर्देशों का पालन करने और आपातकालीन चेतावनियों पर नजर रखने को कहा है।

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले समय में कुछ क्षेत्रों में और बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में अधिकारियों ने नदियों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी है।

--आईएएनएस

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