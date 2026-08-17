भारत-अमेरिका के बीच 'एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल' अभ्यास पूरा, ऑपरेशनल तालमेल हुआ मजबूत

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच एक्सप्लोसिव ऑर्डनेंस डिस्पोजल (ईओडी) अभ्यास 2026 पूरा हुआ। इस अभ्यास का आयोजन पांच दिनों के लिए किया गया था। भारत के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

रक्षा मंत्रालय ने बताया, "भारत-अमेरिकी नौसेना विस्फोटक आयुध निपटान (ईओडी) अभ्यास 2026 का आठवां संस्करण 14 अगस्त को कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में संपन्न हुआ। इस द्विपक्षीय अभ्यास में दोनों नौसेनाओं की टीमों के बीच गहन पेशेवर बातचीत, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान और प्रदर्शन हुए।"

अभ्यास ने ईओडी अभियानों के अलग-अलग पहलुओं पर जानकारी साझा करने का प्लेटफॉर्म दिया।

विषय विशेषज्ञ आदान-प्रदान में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से होने वाले वास्तविक समय के खतरों, खतरों को निष्क्रिय करने की प्रक्रियाओं, बारूदी सुरंगों को नष्ट करने और मानव रहित पनडुब्बी प्रणालियों के उपयोग को कवर किया गया।

मंत्रालय ने बताया कि क्रॉस-ट्रेनिंग चरण में गोताखोरी के विभिन्न क्षेत्रों में अभ्यास किए गए। इनमें मलबे का पता लगाना और उसे निकालना, विशेष उपकरणों का इस्तेमाल और स्लिथरिंग ऑपरेशन शामिल थे।

मंत्रालय ने कहा, "इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास से गोताखोर टीमों की पेशेवर दक्षता और कौशल में वृद्धि हुई, साथ ही आपसी समझ और अंतर-संचालन क्षमता भी बेहतर हुई। इस अभ्यास का सफल समापन विशेष समुद्री अभियानों में परिचालन तालमेल और सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों नौसेनाओं की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

पिछले महीने, भारतीय नौसेना ने हवाई में हुए रिम ऑफ द पैसिफिक (आरआईएमपीएसी) 2026 मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज के दौरान थिएटर-लेवल एंटी-सबमरीन वॉरफेयर के लिए डिप्टी कमांडर टास्क फोर्स की भूमिका संभाली।

भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने एक्स पर लिखा, "जैसे ही एक्सरसाइज आरआईएमपीएसी2026 का समुद्री फेज शुरू हुआ, भारतीय नौसेना के पी-8आई एलआरएमआर एयरक्राफ्ट और हिस्सा लेने वाली टीम ने मिशन प्लानिंग, तकनीकी तैयारियों, ऑपरेशनल ब्रीफिंग और प्रोफेशनल एक्सचेंज के जरिए साझेदार नौसेना के साथ सक्रिय एंगेजमेंट जारी रखा।"

इसमें कहा गया, "यह पहली बार है, जब भारतीय नौसेना ने इस अभ्यास के दौरान थिएटर-लेवल एंटी-सबमरीन वॉरफेयर के लिए डिप्टी कमांडर टास्क फोर्स की भूमिका निभाई।"

आरआईएमपीएसी का 30वां सत्र 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित किया गया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल समुद्री एक्सरसाइज में से एक है।

--आईएएनएस

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