भारत और अरब लीग ने अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई

काहिरा, 17 अगस्त (आईएएनएस)। विदेश मंत्रालय (एमईए) में सचिव (कॉन्सुलर, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय मामले) श्रीप्रिया रंगनाथन ने सोमवार को अरब लीग के सहायक महासचिव राजदूत खालिद मंजलावी से मुलाकात की और साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

मिस्र में भारतीय दूतावास ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "सेक्रेटरी (सीपीवी और ओआईए) सुश्री श्रीप्रिया रंगनाथन ने अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी-जनरल महामहिम राजदूत खालिद मंजलावी से मुलाकात की। बातचीत का मुख्य फोकस 'एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 2026-28' को आगे बढ़ाने पर था, जिसे दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में अपनाया गया था। इसमें सहयोग के नए और उभरते क्षेत्रों में ठोस पहल करना भी शामिल है। दोनों पक्षों ने भारत-अरब साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।"

रविवार को, सेक्रेटरी ने भारत-मिस्र ब्रिक्स (ब्रिक्स) पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस में भारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला।

दूतावास ने रविवार को कहा, "श्रीप्रिया रंगनाथन ने काहिरा के डिप्लोमैटिक क्लब में आयोजित भारत-मिस्र ब्रिक्स पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मिस्र में भारतीय दूतावास ने इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के सहयोग से किया था।"

आगे कहा, "सेक्रेटरी रंगनाथन ने भारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि कैसे भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी ब्रिक्स के भीतर करीबी सहयोग और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है।"

सेक्रेटरी रंगनाथन 16 से 21 अगस्त तक मिस्र, फिलिस्तीन और लेबनान की आधिकारिक यात्रा पर हैं।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, अपनी यात्रा के दौरान सेक्रेटरी रंगनाथन अपने समकक्षों और विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगी।

मंत्रालय ने कहा, "यह यात्रा इन देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित होगी और साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा का अवसर भी प्रदान करेगी।"

मंत्रालय ने यह भी कहा कि अपनी वर्तमान भूमिका में इन देशों की यह सेक्रेटरी की पहली यात्रा है और इससे इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

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