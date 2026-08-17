लोकायन 2026: आईएनएस सुदर्शिनी ने पुर्तगाल में पोर्ट कॉल किया पूरा, दोनों नौसेनाओं के बीच बढ़ा सहयोग

लिस्बन, 17 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय नौसेना के पाल प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शिनी ने लोकायन 2026 मिशन के तहत पुर्तगाल के अजोरेस द्वीपसमूह की राजधानी पोंटा डेलगाडा में अपना प्रवास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी।

मंत्रालय के अनुसार, इस दौरान भारतीय और पुर्तगाली नौसेनाओं के बीच कई व्यावसायिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे दोनों देशों के समुद्री सहयोग और आपसी मित्रता को मजबूती मिली।

पुर्तगाली नौसेना के पाल प्रशिक्षण पोत एनआरपी साग्रेस पर एक औपचारिक डेक रिसेप्शन का आयोजन किया गया। इसके बाद आईएनएस सुदर्शिनी पर स्थानीय सैन्य अधिकारियों, राजनयिकों और भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए स्वागत समारोह आयोजित किया गया।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 15 अगस्त 2026 को पोंटा डेलगाडा में जहाज पर भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर जहाज को विशेष रूप से सजाया गया और गर्व एवं देशभक्ति के साथ कलर्स सेरेमनी आयोजित की गई।

मंत्रालय के अनुसार, आईएनएस सुदर्शिनी अब लिस्बन के लिए रवाना हो चुकी है। 21 अगस्त को आईएनएस सुदर्शिनी और एनआरपी साग्रेस समुद्र में एक संयुक्त पासिंग एक्सरसाइज करेंगे। इस अभ्यास में समन्वित नौवहन संचालन और संचार ड्रिल शामिल होंगी, जिससे दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल और समुद्री सहयोग को और मजबूती मिलेगी।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह आईएनएस सुदर्शिनी की दूसरी अटलांटिक महासागर यात्रा है, जो उसके चालक दल के धैर्य, कौशल और उत्कृष्ट समुद्री क्षमता को दर्शाती है।

भारतीय नौसेना ने एक्स पर लिखा, "आईएनएस सुदर्शिनी 13 अगस्त 2026 को बोस्टन से 19 दिन की ट्रांस-अटलांटिक यात्रा के बाद पुर्तगाल के अजोर्स स्थित पोंटा डेलगाडा पहुंची। यह लोकायन 26 अभियान की एक और मील का पत्थर है और भारत-पुर्तगाल के बीच लंबे समय से चली आ रही समुद्री साझेदारी को और मजबूत करती है।"

इसमें आगे कहा गया, “आईएनएस सुदर्शिनी के कमांडिंग ऑफिसर ने अजोरेस मैरीटाइम जोन (सीओएम सीजेडएमए) के कमांडर कोमोडोरो लुइस निकोलसन लैवराडोर से मुलाकात की। जहाज के रुकने के दौरान प्लान की गई बातचीत पुर्तगाली नेवी के साथ प्रोफेशनल बातचीत और सांस्कृतिक लेन-देन पर केंद्रित है, जिससे दोनों नेवी के बीच प्रोफेशनल लेन-देन और दोस्ती बढ़ेगी।”

--आईएएनएस

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