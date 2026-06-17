इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने हिंसा के बीच 10 प्रांतों और 3 नगरपालिकाओं में आपातकाल की घोषणा

क्विटो, 17 जून (आईएएनएस)। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने आपराधिक हिंसा के कारण फैली गंभीर आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए 10 प्रांतों और तीन नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की नई घोषणा की है।

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सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी आदेश के तहत गुआयास, मनाबी, सांता एलेना, लॉस रियोस, एल ओरो और एस्मेराल्डास जैसे तटीय प्रांतों में घरों की तलाशी तथा पत्राचार की गोपनीयता से संबंधित कानूनी सुरक्षा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।

यह नियम पिचिंचा (उत्तर-मध्य प्रांत, जिसमें राजधानी क्विटो शामिल है), सैंटो डोमिंगो डे लॉस त्साचिलास, उत्तरी अमेज़न प्रांत सुकुम्बियोस और दक्षिणी प्रांत अज़ुआई पर भी लागू होता है। इस आदेश में कोटोपैक्सी प्रांत की ला माना, बोलिवर प्रांत की लास नेव्स और कैनार प्रांत की ला ट्रोनकल नगरपालिकाएं भी शामिल हैं।

राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा बलों को तुरंत तलाशी लेने की इजाजत है, जब ऐसे संकेत हों कि संगठित हथियारबंद समूहों या आपराधिक संगठनों के सदस्य किसी प्रॉपर्टी के अंदर छिपे हैं, या जब हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक या प्रतिबंधित चीजों के होने का शक हो।

यह आदेश अधिकारियों को खतरों को रोकने या बेअसर करने के लिए जरूरी जानकारी की पहचान करने, उसका विश्लेषण करने और उसे इकट्ठा करने की इजाजत देता है। यह सुरक्षा अभियानों को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी गैर-कानूनी सामान और सेवाओं को कुछ समय के लिए ज़ब्त करने का अधिकार भी देता है।

आदेश के अनुसार, इक्वाडोर में हाल ही में संगठित हथियारबंद समूहों और आपराधिक संगठनों से जुड़ी हिंसक घटनाओं, हथियारबंद हमलों और आपराधिक गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है।

आदेश में कहा गया कि हत्या, जबरन वसूली, अपहरण, लूटपाट और ड्रग्स की तस्करी से सामाजिक अशांति बनी हुई है और सामान्य आर्थिक गतिविधियां बाधित हो रही हैं। लोगों के मन से डर कम करने के लिए विशेष उपायों के ज़रिए सशस्त्र बलों का दखल ज़रूरी है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस