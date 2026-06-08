इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान पर हमला रोकने का किया ऐलान, भविष्य में ज्यादा ताकत से जवाबी कार्रवाई की दी चेतावनी

तेल अवीव, 8 जून (आईएएनएस)। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के नाम संबोधन में ईरान पर हमले रोकने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान हम पर फिर से हमले करने की गलती करती है, तो हम बहुत ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। वहीं ईरान ने भी चेतावनी के साथ इजरायल पर हमला रोकने का ऐलान किया।

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इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा, "एक साल पहले, हमने ईरान के परमाणु बम से हमें खत्म करने के इरादे के खिलाफ एक ऐतिहासिक पूर्वव्यापी हमला किया था। हमने इस तुरंत खतरे को नाकाम कर दिया और हमने तानाशाह खामेनेई को भी खत्म कर दिया। अगर हमने समय पर और जबरदस्त ताकत से कार्रवाई नहीं की होती, तो हम आज यहां नहीं होते। और मैं फिर से वादा करता हूं: ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे।"

दक्षिणी लेबनान में हिज्बुल्लाह पर हमले को लेकर पीएम नेतन्याहू ने कहा कि उसी पक्के इरादे के साथ, हमने हिज्बुल्लाह के खिलाफ भी कार्रवाई की। हिज्बुल्लाह ने हजारों आतंकवादियों के साथ गैलिली पर हमला करने की योजना बनाई थी और साथ ही, उसने 150,000 मिसाइलों और रॉकेटों से इजरायल के शहरों को तबाह करने की योजना बनाई थी। हमने इस खतरे को भी नाकाम कर दिया और हमने नसरल्लाह (हिज्बुल्लाह के पूर्व चीफ) को खत्म कर दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा: हमारे बहादुर लड़ाके हिज्बुल्लाह के टुकड़े-टुकड़े कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हम सुरक्षा जोन में उनके सभी आतंकी ढांचों को खत्म करना जारी रखे हुए हैं, जिसमें ब्यूफोर्ट रिज में बड़ी अंडरग्राउंड फैसिलिटी भी शामिल है। इतने बड़े कि वे ऐसे हैं जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखे। ईरान और हिज्बुल्लाह पहले से ज्यादा कमजोर हैं और हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन उनके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।

इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 24 घंटों में, ईरान और हिज्बुल्लाह ने हम पर एक नया समीकरण थोपने की कोशिश की और यह एक ऐसा समीकरण है जो मुझे बर्दाश्त के बाहर और नामंजूर लगता है। उन्हें लगा कि वे लेबनानी इलाके और ईरान से इजरायल पर गोली चलाएंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हुआ, और न ही होगा। मेरे रहते हुए तो नहीं।

उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने दशकों से किया है, मैं अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करने के अपने अधिकार पर मजबूती से खड़ा हूं। हमने अभी भी वैसा ही किया है। हिज्बुल्लाह के इजरायली इलाके में फायरिंग करने के बाद, मैंने आईडीएफ को बेरूत में आतंकी ठिकानों पर हमला करने और वहां हिज्बुल्लाह के गुर्गों को खत्म करने का आदेश दिया। हमने ऐसा किया। ईरान के इजरायल पर हमला करने के बाद, मैंने आईडीएफ को पूरे ईरान में सैन्य और आर्थिक ठिकानों पर हमला करने का निर्देश दिया। हमने वह भी किया।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान पर हमले रोकने का ऐलान करते हुए कहा, "अभी, हम अपनी फायरिंग रोके हुए हैं, क्योंकि तेहरान में आतंकी सरकार पर हमला करने के बाद, उसने हम पर हमला करना बंद कर दिया है। अगर ईरान में आतंकी सरकार हम पर फिर से हमले करने की गलती करती है, तो हम बहुत ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। इजरायल को आत्मरक्षा का पूरा हक है और हम इसे जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यह आपसे कहता हूं, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अच्छी बातचीत में तारीफ और इज्जत के साथ कहता हूं। एकता, पक्के इरादे और समझदारी से, हम इजरायल देश की रक्षा करेंगे।”

--आईएएनएस

केके/एबीएम