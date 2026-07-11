इजरायल ने ट्रंप की हत्या की ईरानी साजिश की दी थी जानकारी, राष्ट्रपति ने इस दावे को किया खारिज

काराकास, 11 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (अमेरिकी समय) को उन हालिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि इजरायल ने उनकी हत्या की ईरानी साजिश के बारे में जानकारी दी थी।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान उनकी हत्या की किसी साजिश में सफल होता है, तो उन्होंने पहले से ही आवश्यक निर्देश दे दिए हैं।

ट्रंप ने कहा, "मैं लंबे समय से ईरान की हिट लिस्ट में नंबर-1 पर हूं और जिंदगी ऐसी ही होती है। मैंने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, तो ईरान पर ऐसे स्तर का बमबारी हमला किया जाए, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा होगा।"

इससे पहले शुक्रवार को ट्रंप ने कहा था कि उनकी सरकार द्वारा ईरान को युद्धविराम समाप्त होने की सूचना दिए जाने के बाद भी अमेरिका तेहरान के साथ बातचीत जारी रखेगा।

इस बीच, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और सीएनएन की रिपोर्टों के अनुसार, इजरायली खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक नई साजिश तैयार की है। इन रिपोर्टों के सामने आने के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह तेहरान के "नंबर-1 निशाने" पर हैं और ईरान के खिलाफ अपनी सरकार की सैन्य कार्रवाई का बचाव किया।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुरुवार को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में कहा कि इजरायल ने हाल ही में अमेरिका के साथ ऐसी खुफिया जानकारी साझा की, जिसमें संकेत दिया गया कि ईरान ट्रंप की हत्या की नई योजना पर विचार कर रहा है। अखबार के अनुसार यदि यह सही साबित होता है तो यह दोनों देशों के बीच तनाव में एक बड़ा और गंभीर इजाफा होगा।

वहीं, सीएनएन ने मामले से जुड़े दो सूत्रों के हवाले से बताया कि इजरायल ने यह चेतावनी अमेरिकी अधिकारियों तक पहुंचाई थी। हालांकि इजरायल की जानकारी मिलने से पहले अमेरिका ने स्वतंत्र रूप से इस खुफिया सूचना की पुष्टि नहीं की थी।

इन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर व्हाइट हाउस ने दोनों समाचार संस्थानों को ट्रंप के हालिया बयान का हवाला दिया। ट्रंप ने नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान कहा था कि वह अब भी तेहरान के प्रमुख निशाने पर हैं।

--आईएएनएस

केके/वीसी