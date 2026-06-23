इजरायल-लेबनान के बीच अमेरिका की अध्यक्षता में हुई बातचीत, सीजफायर को आगे बढ़ाने पर दिया जोर

वाशिंगटन, 23 जून (आईएएनएस)। अमेरिका, वाशिंगटन में इजरायली और लेबनानी अधिकारियों के बीच बातचीत की मेजबानी कर रहा है। इस बातचीत का मकसद सीजफायर को गंभीरता से लागू करना और दोनों देशों के बीच पक्की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक बड़ी कोशिश को आगे बढ़ाना है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे एक बड़ा प्रयास बताया है।

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अमेरिकी राज्य विभाग ने कहा कि यूएस की तरफ से बातचीत का नेतृत्व राज्य विभाग के काउंसलर डैन हॉलर और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए रक्षा सहायरक सचिव डैन जिमरमैन कर रहे हैं।

राज्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "काउंसलर हॉलर एएसडडब्ल्यू जिम्मरमैन के साथ बातचीत शुरू कर रहे हैं, हम एक संयुक्त सैन्य और राजनीतिक सत्र से शुरुआत करेंगे, फिर सैन्य सत्र और आखिर में राजनीतिक मुद्दों से संबंधित राउंड होगा।"

अधिकारी ने कहा कि इस फॉर्मेट में एक शुरुआती संयुक्त सैन्य-राजनीतिक सत्र होगा, जिसके बाद एक सैन्य मीटिंग और एक आखिरी राजनीतिक राउंड होगा। अधिकारी ने कहा, “हमारा साझा लक्ष्य हिंसा के इस चक्र को हमेशा के लिए खत्म करना है। हम इजरायल और लेबनान को दो संप्रभु देशों के तौर पर बातचीत करने और शांति और सुरक्षा का रास्ता खोजने में मदद कर रहे हैं।”

अधिकारी ने आगे कहा कि बातचीत का मकसद दोनों पड़ोसियों के बीच एक बड़े समझौते की दिशा में तेजी लाना है। दोनों देशों के बीच एक बड़े शांति और सुरक्षा समझौते को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत जारी रहेगी। आगे की जानकारी जल्द ही मिलेगी।

इसके अलावा, एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि विदेश सचिव मार्को रुबियो ने वॉशिंगटन मीटिंग से पहले शुक्रवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन दोनों से बात की। इस बातचीत से लेबनान में जमीनी स्तर पर हो रहे विकास पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने और कोशिशें कीं।

अधिकारी ने कहा, "दोनों नेताओं के साथ बातचीत के बाद अमेरिका ने सीईएनटीसीओएम के जरिए एक निगरानी सिस्टम शुरू किया ताकि हमारे नीति बनाने वालों को लेबनान में लड़ाई के बारे में रियल टाइम और सही जानकारी मिल सके।"

अधिकारी ने कन्फर्म किया कि बातचीत जारी रहने तक इजरायली और लेबनानी प्रतिनिधि कई दिनों तक वाशिंगटन में रहेंगे।

ये बैठकें इजरायल-लेबनान सीमा पर बड़े पैमाने पर दुश्मनी को वापस आने से रोकने और पहले से मौजूद सीजफायर के इंतजामों को मजबूत करने के लिए अमेरिका के नए डिप्लोमैटिक प्रयासों को दिखाती हैं।

--आईएएनएस

केके/पीएम