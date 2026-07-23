इजरायल के ऊर्जा मंत्री बोले, 'ईरान ने हमला किया तो देंगे करारा जवाब'

तेल अवीव, 23 जुलाई (आईएएनएस)। इजरायल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने गुरुवार को कहा कि देश किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए 'हाई अलर्ट' पर है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ईरान ने कोई हमला किया तो इजरायल उसका करारा जवाब देगा।

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स्थानीय रेडियो स्टेशन 103एफएम को दिए इंटरव्यू में कोहेन ने कहा कि इजरायल पिछले तीन सप्ताह से पूरे क्षेत्र के घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है।

उन्होंने कहा, "मध्य पूर्व को अस्थिर करने वाला केवल एक देश है और वह ईरान है। यदि ईरान कोई गलती करता है, तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे।"

कोहेन ने कहा, "इजरायल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके। क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता के लिए तेहरान में सत्ता परिवर्तन आवश्यक है।"

उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की भी आलोचना करते हुए कहा कि इजरायल ने पहले ही वॉशिंगटन से कहा था कि तेहरान के साथ समझौते काकोहेन का यह बयान ऐसे समय आया है जब इसका कोई लाभ नहीं है।

कोहेन का यह बयान ऐसे समय आया है जब इजरायली सार्वजनिक प्रसारक केएएन ने बुधवार को रिपोर्ट दी कि अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले तेज किए जाने के बाद इजरायल ने संभावित सैन्य टकराव की आशंका को देखते हुए अपना सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि हालिया घटनाक्रम से मौजूदा तनाव में इजरायल के सीधे शामिल होने की संभावना बढ़ गई है।

केएएन की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने इजरायल को सूचित किया है कि वह आने वाले दिनों में ईरान पर अपने हमले और तेज कर सकता है। इसके तहत मौजूदा संघर्ष के दौरान पहली बार भारी बमवर्षक विमानों के इस्तेमाल की भी योजना है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि तेहरान की हर जवाबी कार्रवाई के बदले ईरान के किसी राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। इससे ईरान की ओर से इजरायल पर मिसाइल हमलों और इजरायल के संघर्ष में सीधे शामिल होने की आशंका बढ़ सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच सुरक्षा समन्वय बढ़ाया गया है ताकि यदि ईरान इजरायल पर मिसाइल हमला करता है तो उससे निपटने की पूरी तैयारी की जा सके।

यह भी कहा गया कि यदि ऐसा होता है तो इजरायल एक बार फिर ईरान के भीतर सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है।

केएएन ने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल के बीच अगले सप्ताह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित बैठक को लेकर भी चर्चा चल रही है, हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है।

अमेरिका और ईरान के बीच पिछले महीने पाकिस्तान की मध्यस्थता में संघर्ष समाप्त करने और स्थायी शांति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। हालांकि, हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर पिछले सप्ताह दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले किए।

--आईएएनएस

केआर/