'ईरानी सशस्त्र बल किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार', कार्यवाहक रक्षा मंत्री की चेतावनी

तेहरान, 6 अगस्त (आईएएनएस)। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल माजिद इब्न-ए-रेजा ने गुरुवार को कहा कि ईरानी सशस्त्र बल किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तेहरान की सैन्य क्षमताएं उसके अपने रक्षा उद्योग और स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं।

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ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएन के अनुसार, माजिद इब्न-ए-रेजा ने सोशल मीडिया संदेश में कहा, "हर दिन दुश्मन की ताकत कमजोर पड़ने के संकेत और साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं, हमारे सशस्त्र बल देश के रक्षा उद्योग के सहारे किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।"

आईआरएनए की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो देश अपनी सुरक्षा और सैन्य बढ़त विदेशों से खरीदने की कोशिश करते हैं, वे जल्द ही समझ जाएंगे कि ईरान की स्वदेशी तकनीक क्षेत्र में मौजूद किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है।

उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमला करने की धमकी दी है।

ट्रंप ने मंगलवार (अमेरिकी समयानुसार) को कहा था कि अगर होर्मुज स्‍ट्रेट को 'बहुत जल्द' नहीं खोला गया, तो ईरान को 'बहुत कड़ा जवाब' झेलना पड़ेगा।

होर्मुज स्‍ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है, जहां से खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है।

फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका-ईरान के बीच 'बहुत अच्छी बातचीत' चल रही है। हालांकि, ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि वॉशिंगटन के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं हो रही है।

उन्होंने सोमवार को ओवल ऑफिस में कहा, "वे जल्दी फैसला करेंगे, एक तरफ या दूसरी तरफ। यह कोई बहुत जटिल मामला नहीं है। हम होर्मुज स्‍ट्रेट को खोलने और उसे खुला रखने को लेकर बात कर रहे हैं, और यह सचमुच कल तक हो सकता है।"

इसी बीच, ईरान ने फिर दोहराया कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। तेहरान में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा, "फिलहाल हम अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर रहे हैं।"

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम