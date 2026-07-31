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ईरानी सेना ने बहरीन के शेख ईसा एयर बेस पर हमले का किया दावा, अमेरिकी संपत्तियों को बनाया निशाना

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 31, 2026, 04:57 AM
ईरानी सेना ने बहरीन के शेख ईसा एयर बेस पर हमले का किया दावा, अमेरिकी संपत्तियों को बनाया निशाना

 

तेहरान, 31 जुलाई (आईएएनएस)। ईरानी सेना ने दावा किया कि उसने दक्षिणी बहरीन में शेख ईसा एयर बेस पर अमेरिका की सुविधाओं और संपत्तियों पर ड्रोन हमले किए।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी सेना ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में कहा कि गुरुवार को हुए हमलों में अमेरिकी सेना के पावर जनरेटर, नेविगेशन सिस्टम और बेस पर ऑफिस और बैकअप बिल्डिंग को टारगेट किया गया।

इससे पहले दिन में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि उसने बुधवार रात ईरान के खिलाफ अमेरिका के नए हमलों के जवाब में कुवैत में अली अल सलेम एयर बेस और जॉर्डन में अल-अजराक एयर बेस पर अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए हैं।

ये ताजा झड़पें अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी में कई दिनों की रुकावट के बाद हुईं।

दोनों तरफ से हमले रुकने से पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर कई चरणों में हमले किए थे। अमेरिका ने कहा कि ये हमले होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हुए ईरानी हमलों के जवाब में किए गए थे और इनका उद्देश्य ईरान की कमर्शियल जहाजों को धमकाने की क्षमता को कम करना था। इसके उत्तर में ईरान ने क्षेत्र भर में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे।

इससे पहले मंत्रालय की ओर से जारी बयानों में कहा गया कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने गुरुवार को बुल्गारिया और साइप्रस से कहा कि वे अमेरिका को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अपने इलाकों में सैन्य बेस का इस्तेमाल न करने दें।

बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा के साथ फोन पर हुई बातचीत में अराघची ने कहा कि "ईरान के खिलाफ आक्रामक ऑपरेशन" में मदद के लिए बेजमर एयर बेस पर अमेरिकी टैंकर एयरक्राफ्ट की तैनाती बुल्गारिया की पार्लियामेंट्री मंजूरी, अंतरराष्ट्रीय कानून और दोस्ताना द्विपक्षीय संबंधों का उल्लंघन है।

उन्होंने यूएन जनरल असेंबली के प्रस्ताव 3314 का जिक्र किया, जो किसी तीसरे देश के खिलाफ हमले के लिए इलाका देना हमला मानता है।

पेट्रोवा ने कहा कि बुल्गारिया का ईरान के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं है और वह इलाके के तनाव को कम करने के लिए डिप्लोमेसी का समर्थन करता है।

साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस के साथ एक अलग बातचीत में, विदेश मंत्री अराघची ने ईरान के खिलाफ आक्रमण के लिए साइप्रस में विदेशी बेस के गलत इस्तेमाल को रोकने की जरूरत पर जोर दिया।

कोम्बोस ने कहा कि साइप्रस ने ब्रिटेन से संपर्क किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साइप्रस के इलाके में ब्रिटिश बेस का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी

 