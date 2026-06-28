ईरान और अमेरिका में फिर शुरू हुआ तनाव, ताजा हमलों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने दी चेतावनी

वाशिंगटन, 28 जून (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर नए एयर स्ट्राइक किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान पर होर्मुज स्ट्रेट के पास एक कमर्शियल तेल टैंकर पर हमला करके सीजफायर समझौते को फिर से तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमले जारी रहे तो इस्लामिक रिपब्लिक अब नहीं रहेगा।

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यूएस सेंट्रल कमांड (सीईएनटीसीओएम) ने कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के कहने पर किए गए, जब ईरान ने कथित तौर पर एकतरफा अटैक ड्रोन लॉन्च किया, जिसने सुबह 4:30 बजे ईटी पर पनामा के झंडे वाले टैंकर एम/टी किकू को टक्कर मारी।

टैंकर दो मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल लेकर होर्मुज स्ट्रेट के पास से गुजर रहा था।

ट्रूथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने कहा, “अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज जगहों के साथ-साथ तटीय रडार साइट्स पर भी हमला किया था। अमेरिका के एयरक्राफ्ट ने सीजफायर समझौते को तोड़ने के लिए ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज जगहों और कोस्टल रडार साइट्स पर फिर से हमला किया! बहुत मुमकिन है कि वे कभी नहीं सीखेंगे!”

उन्होंने आगे कहा, “एक समय ऐसा आ सकता है जब हम समझदारी से काम नहीं ले पाएंगे और हमें उस काम को मिलिट्री से पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिसे हमने बहुत कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा होता है, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नहीं रहेगा!”

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि एम/वी एवर लवली पर हमले के जवाब में शुक्रवार को अमेरिका के हमलों के बाद ईरान को सीजफायर करने का मौका दिया गया था।

कमांड ने कहा कि शुक्रवार को अमेरिकी जवाबी कार्रवाई के बाद ईरान को युद्धविराम (सीजफायर) समझौते का पालन करने का अवसर दिया गया था। हालांकि, उसका दावा है कि ईरान ने इस समझौते का सम्मान नहीं किया और उसकी सेना ने आज सुबह भारतीय समयानुसार 4:30 बजे (ईटी) एम/टी किकू को निशाना बनाते हुए एकतरफा हमला करने वाला ड्रोन लॉन्च किया।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, हमले के समय पनामा के झंडे वाला टैंकर दो मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल ले जा रहा था और होर्मुज स्ट्रेट के पास से गुजर रहा था।

एक अलग पोस्ट में, कमांड ने यह भी बताया कि “अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आज रात ईरान के एम/टी किकू पर ड्रोन हमले के बदले में होर्मुज स्ट्रेट में और उसके पास कई जगहों पर 10 ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए।”

--आईएएनएस

केके/पीएम