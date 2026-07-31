ईरान ने रिहायशी इलाके पर अमेरिकी हमले की निंदा की, केशम द्वीप स्थित इमारत पर हुए अटैक में तीन की मौत

तेहरान, 31 जुलाई (आईएएनएस)। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने दक्षिणी ईरान के केशम द्वीप पर एक रिहायशी इमारत पर अमेरिकी हमले की निंदा की। अमेरिका की तरफ से केशम द्वीप पर किए गए हमले में तीन आम लोग मारे गए।

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सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बाघेई ने कहा कि रात भर हुए हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा और टैक्सी ड्राइवर कैसर जाफरी, उनकी पत्नी जहरा और उनके दो साल के बेटे सिना की मौत हो गई।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "केशम में सबसे अच्छे ईरानियों के घरों पर हुआ आपराधिक हमला, जिसके कारण कई घर तबाह हो गए और एक मेहनती टैक्सी ड्राइवर, कैसर जाफरी, उनकी पत्नी जहरा जाफरी और उनके दो साल के मासूम बच्चे, सिना की शहादत हुई, हर जागरूक इंसान के दिल को दुख पहुंचाता है।"

उन्होंने कहा, "ये अपराध, जो आईएसआईएस के आतंकवादी कामों की याद दिलाते हैं और ताकत से शांति की आड़ में किए जाते हैं, इनसे अपराधियों को कभी भी अधिकार या भरोसा नहीं मिलेगा। इन अपराधों का मकसद किसी देश को उसके अधिकारों, सम्मान और आजादी पर जोर देने के लिए सजा देना है।"

उन्होंने कहा, "हर धमाके, हर जुर्म, हर प्रतिबंध, हर धमकी, हर बच्चे की हत्या के साथ, आप ईरानियों को अपने देश और अधिकारों की रक्षा करने के पक्के इरादे और एकता को और मजबूत करेगी।"

ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने भी इस कथित हमले की निंदा की और इसे आम लोगों के रिहायशी इलाकों पर हुए पिछले हमलों का ही सिलसिला बताया।

गालिबाफ ने कहा, “अमेरिका हर दिन एक नए अपराध से अपने हाथ रंगता है। अमेरिकियों को लड़ाई के मैदान में मिलने वाले नुकसान की भरपाई बेगुनाह लोगों का खून बहाकर करने की आदत हो गई है। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।”

इस बीच, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने गुरुवार को ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों और अपराधों में शामिल देशों को सख्त और कठोर जवाब देने की चेतावनी दी।

गुरुवार को जारी एक बयान में, आईआरजीसी के पब्लिक रिलेशन्स ने पश्चिम एशिया और उसके बाहर अमेरिका के साथियों को चेतावनी दी कि वे ईरान के बदले की कार्रवाई से बचने के लिए अपना बर्ताव बदलें।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी