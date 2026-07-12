ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए हमले, कतर के अल उदीद एयरबेस पर दागे बैलिस्टिक मिसाइल

तेहरान, 12 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर खाड़ी देशों पर भी दिखाई देने लगा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया कि उसने कतर स्थित अल उदीद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया।

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इसके अलावा, आईआरजीसी ने कहा कि उसने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर भी कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया।

ईरानी सरकारी प्रसारक आईआरआईबी के अनुसार, आईआरजीसी ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने संबंधित एयरबेस पर स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और एमक्यू-9 ड्रोन रखने वाले हैंगर को नष्ट कर दिया।

आईआरआईबी के अनुसार, ईरानी सेना ने दावा किया कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमलों की एक लहर शुरू की। ईरानी सेना ने कुवैत में अमेरिकी सेना के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, एक एम्युनिशन डिपो और एक रडार साइट को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक ड्रोन का इस्तेमाल किया।

उसने कहा कि ड्रोन हमलों की एक और लहर ने बहरीन में एक अमेरिकी संचार प्रणाली और रडार साइट को निशाना बनाया। ये हमले दक्षिणी ईरान के इलाकों पर अमेरिका के लगातार हमलों के जवाब में किए गए थे।

ईरान के दावे के अनुसार, उसने कतर के अल उदीद एयरबेस को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। बेस पर एक फाइटर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर, साथ ही एक कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर को भी नष्ट कर दिया। हालांकि, कतर के रक्षा मंत्रालय ने पहले कहा था कि उसने कतरी इलाके को निशाना बनाकर किए गए एक मिसाइल हमले को रोक दिया।

आईआरजीसी ने ओमान के दुकम पोर्ट पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लॉजिस्टिक्स सपोर्ट सेंटर और रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म पर भारी और अचानक हमले का भी दावा किया। आईआरजीसी के पब्लिक रिलेशन ऑफिस ने बताया कि हमले में ये जगहें नष्ट हो गईं।

इसने ओमान पर हुए हमलों को अमेरिकी बमबारी के जवाब का तीसरा फेज बताया।

संयुक्त अरब अमीरात की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, उसके एयर डिफेंस ईरान से आने वाली मिसाइलों और ड्रोन हमलों से सक्रिय रूप से लड़ रहे हैं।

देश के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश भर में सुनाई देने वाले धमाके उसके डिफेंस सिस्टम द्वारा मिसाइलों और ड्रोन को रोकने की आवाज हैं।

ईरान की अर्ध-सरकारी मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार, ईरान के दक्षिणी-पश्चिमी कोस्ट पर खुजेस्तान प्रांत के बंदर-ए-महशहर में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि शहर पर कोई हमला हुआ है या नहीं।

बहरीन के गृह मंत्रालय ने कहा है कि एयर रेड सायरन एक्टिव कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया, “नागरिकों और निवासियों से शांत रहने और सबसे पास की सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की जाती है।”

कतर के गृह मंत्रालय ने कहा कि देश की सुरक्षा को संभावित खतरे के मद्देनजर लोगों से अपने घरों या सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। मंत्रालय ने नागरिकों और निवासियों से सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने तथा गैर-जरूरी आवाजाही से बचने को कहा है।

--आईएएनएस

केके/एएस