ईरान के पूर्व सुप्रीम अयातुल्लाह अली खामेनेई को मौत के चार महीने बाद किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक, 4 जुलाई से शुरू होगा समारोह

तेहरान, 13 जून (आईएएनएस)। ईरान के पूर्व सुप्रीम नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को मौत के लगभग 130 दिनों के बाद सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। ईरानी मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, अयातुल्लाह अली खामेनेई को 4 जुलाई को दफनाया जाएगा।

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ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को दफनाने का कार्यक्रम 4 से लेकर 9 जुलाई तक होगा। आधिकारिक बयान के मुताबिक, खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों के लिए समारोह तेहरान, कोम और मशहद में होंगे।

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की ओर से किए गए हमले में अयातुल्लाह अली खामेनेई और उनके परिवार के कुछ लोगों की मौत हो गई।

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर की याद में बनी समिति के एक बयान के अनुसार, उनका पार्थिव शरीर 4 और 5 जुलाई, 2026 को तेहरान मोसल्ला में रखा जाएगा। अली खामेनेई का अंतिम संस्कार 6 जुलाई को तेहरान में होगा। एक समारोह 7 जुलाई, 2026 को कोम में होगा।

आखिरकार, अयातुल्लाह अली को 9 जुलाई, 2026 को मशहद में आठवें शिया इमाम की दरगाह में दफनाया जाएगा। इसके बाद ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर में समारोह आयोजित किए जाएंगे।

अयातुल्लाह अली खामेनेई ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर थे। अयातुल्लाह रूहोल्लाह खोमैनी की मौत के बाद, 1989 से खामेनेई ने ईरान का नेतृत्व किया। अयातुल्लाह रूहोल्लाह खामेनेई ने एक दशक पहले इस्लामिक क्रांति का नेतृत्व किया था।

रूहोल्लाह खोमैनी उस क्रांति के पीछे की विचारधारा की ताकत थे। इस क्रांति के तहत उन्होंने ईरान से पहलवी राजशाही का शासन खत्म किया, वहीं खामेनेई ने मिलिट्री और पैरामिलिट्री सिस्टम को बनाया।

दूसरी तरफ मौजूदा सप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई अमेरिका और इजरायल की ओर से शुरू किए गए हमले के बाद से अब तक सार्वजनिक तौर पर किसी भी कार्यक्रम या जगहों पर नजर नहीं आए हैं।

--आईएएनएस

केके/एबीएम