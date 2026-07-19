ईरान के खुजेस्तान प्रांत में भूकंप: तीव्रता 5.0 दर्ज, आपात सेवाएं अलर्ट पर

तेहरान, 19 जुलाई (आईएएनएस)। ईरान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत खुजेस्तान में रविवार सुबह 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में आपात सेवाओं को हाई अलर्ट पर कर दिया है। प्रांत के गवर्नर सैयद मोहम्मद रजा मौलाइजादेह ने कहा कि उन्होंने बचाव और राहत कार्यों में जुटी सभी एजेंसियों को पूरी तरह सक्रिय रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही, किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को तैयार रहने को कहा गया है।

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ईरान के सरकारी प्रसारक आईआरआईबी ने तेहरान विश्वविद्यालय के भूकंप विज्ञान केंद्र के हवाले से बताया कि यह भूकंप लगभग 12 किलोमीटर (7.5 मील) की गहराई में आया। झटके महसूस होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव टीमों को प्रभावित इलाकों में भेज दिया, ताकि स्थिति का जल्द से जल्द आकलन किया जा सके।

गवर्नर मौलाइजादेह ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण दल लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और अब तक किसी भी स्थान से जनहानि या बड़े पैमाने पर संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित कार्यकारी संस्थाएं पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

यह भूकंप ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच संघर्षविराम (सीजफायर) टूटने के बाद पिछले एक सप्ताह से सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है। अमेरिकी सेना लगातार ईरान के विभिन्न ठिकानों को निशाना बना रही है, जबकि तेहरान भी खाड़ी क्षेत्र में स्थित कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले कर चुका है।

शनिवार को ईरान द्वारा जॉर्डन स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर किए गए हमले में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य सैनिक लापता बताया गया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताएं और बढ़ गई हैं।

खुजेस्तान में भूकंप के प्रभाव का विस्तृत आकलन जारी है। प्रशासन का कहना है कि यदि किसी प्रकार की क्षति या आपात स्थिति सामने आती है तो राहत और बचाव कार्यों को तत्काल तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।

--आईएएनएस

केआर/