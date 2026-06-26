ईरान की चेतावनी : होर्मुज में नए समुद्री मार्ग बिना तालमेल के सुरक्षित नहीं

तेहरान, 26 जून (आईएएनएस)। होर्मुज स्‍ट्रेट को लेकर ईरान ने साफ कर दिया है कि इस क्षेत्र में सुरक्षित समुद्री आवाजाही के लिए उसके साथ सीधा तालमेल जरूरी है। सुरक्षा को नजरअंदाज करके बनाए गए किसी भी वैकल्पिक रास्ते को वह स्वीकार नहीं करेगा।

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ईरानी के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "कोई भी मान्य व्यवस्था सीधे ईरान के साथ तालमेल पर आधारित होनी चाहिए और इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो बनाए गए किसी भी वैकल्पिक मार्ग को निलंबित कर दिया जाएगा।''

ईरान की समाचार एजेंसी आईआरएनए की र‍िपोर्ट के अनुसार, ईरान के उप विदेश मंत्री (कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के) काजेम गरीबाबादी ने कहा है कि ईरान की रणनीतिक चिंताओं को नजरअंदाज करके बनाए गए किसी भी वैकल्पिक रास्ते या फैसले से होर्मुज स्‍ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही की गारंटी नहीं दी जा सकती।

आईआरएनए के अनुसार, होर्मुज स्‍ट्रेट से होकर जाने वाले जहाजों के लिए ईरान और ओमान के संयुक्त ढांचे से अलग वैकल्पिक समुद्री मार्ग बनाने की हालिया कोशिश पर प्रतिक्रिया देते हुए काजेम गरीबाबादी ने शुक्रवार को कहा कि होर्मुज स्‍ट्रेट में सुरक्षित रास्ता किसी अस्पष्ट व्यवस्था, अलग बनाए गए मार्गों या ऐसे फैसलों से सुनिश्चित नहीं हो सकता, जो तटीय देश के रूप में ईरान की चिंताओं को नजरअंदाज करते हों।

गुरुवार को ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने कहा कि होर्मुज स्‍ट्रेट से जहाजों के गुजरने के लिए सिर्फ वही रास्ते अधिकृत हैं, जिन्हें ईरानी अधिकारियों ने तय किया है।

आईआरजीसी ने यह बात अपनी आधिकारिक समाचार वेबसाइट सेपाह न्यूज पर जारी बयान में कही। बयान में चेतावनी दी गई कि इन तय रास्तों के अलावा दूसरे मार्गों से जहाजों की आवाजाही खतरनाक और प्रतिबंधित है।

बयान में कहा गया कि सभी को यह पता होना चाहिए कि होर्मुज स्‍ट्रेट से गुजरने के लिए केवल वही रास्ते इस्तेमाल किए जाएं जो ईरान ने बताए हैं। इसके बाहर से गुजरना बहुत खतरनाक है और इससे बचना चाहिए।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम