ईरान बहुत बड़ी रियायतें दे रहा, मेरी हर बात मान रहा: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप

वाशिंगटन, 25 जून (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान, अमेरिका के साथ बातचीत में बहुत बड़ी छूट दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बातचीत आगे बढ़ने का भरोसा जताते हुए चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो यूएस सुरक्षा बल का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है।

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कैपिटल में मीटिंग से पहले और बाद में बुधवार (स्थानीय समय) को व्हाइट हाउस में नाटो के महासचिव मार्क रूटे के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने मीडिया से तेहरान के साथ डिप्लोमेसी को लेकर सकारात्मक बात कही। हालांकि, उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि सैन्य विकल्प अभी भी मौजूद है।

रिपब्लिकन सांसदों के साथ लंच मीटिंग से पहले ट्रंप ने कहा, "जंग बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जीत रहे हैं। ईरान बहुत बड़ी रियायतें दे रहा है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन यह बहुत दमदार रहा है और यह बहुत अच्छा चल रहा है।"

मीटिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि तेहरान अमेरिका की मांगों को पूरा करना जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा, "ईरान बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा है। वे मेरी हर बात मान रहे हैं और उन्हें मानना ​​ही होगा। नहीं तो, हम बस वापस जाकर वही करेंगे जो हमें करना है।"

रूटे के साथ ओवल ऑफिस मीटिंग के दौरान ट्रंप ने फिर से बातचीत को लेकर भरोसा दिखाते हुए कहा, "ईरान के साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है।"

कांग्रेस में ईरान युद्ध प्रस्ताव पर मतदान को लेकर ट्रंप ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई तेहरान को भ्रमित करने वाला और अनावश्यक संदेश देती है। उनके मुताबिक, इसका व्यावहारिक रूप से कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन ईरान इसे अलग नजरिए से देख सकता है।

ट्रंप ने भविष्य में किसी भी ऐसे समझौते से भी इनकार कर दिया जो ईरान को होर्मुज स्ट्रेट के जरिए इंटरनेशनल शिपिंग पर चार्ज लगाने की इजाजत देगा। उन्होंने कहा, "यह मुझे मंजूर नहीं होगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।"

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे जरूरी ऊर्जा चोकपॉइंट्स में से एक है। रूटे ने ट्रंप की ईरान पॉलिसी का भरपूर समर्थन किया और कहा कि इसका मुख्य मकसद तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। रूटे ने कहा, "मैं सच में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप ईरान में जो कर रहे हैं, वह कितना जरूरी है। ईरान के पास परमाणु क्षमता होना पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा।"

उन्होंने ईरान को एक ऐसा देश बताया जो अराजकता और आतंकवाद फैला रहा है और कहा कि वह परमाणु क्षमता हासिल करने के बहुत करीब था।

रूटे ने कहा, "ईरान के पास परमाणु क्षमता होना पूरी दुनिया के लिए, खासकर इस इलाके, इजरायल और यूरोप के लिए, बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी खतरा होगा। यह मुद्दा सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। यह सुरक्षा से संबंधित है।"

राष्ट्रपति ट्रंप से मिनाब के एक स्कूल पर हुए हमले की जांच के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि वे कभी उस समस्या का समाधान करेंगे, यह किसकी गलती थी, क्योंकि हर जगह मिसाइलें दागी जा रही थीं।"

रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि पेंटागन इस जांच को बहुत गंभीरता से ले रहा है और इसके नतीजे सही समय पर जारी किए जाएंगे।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी