ईरान-अमेरिका वार्ता में प्रगति का दावा, जेडी वेंस ने जताई समझौते की उम्मीद

बर्गेनस्टॉक (स्विट्जरलैंड), 21 जून (आईएएनएस)। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को कहा कि स्विट्जरलैंड के लेक ल्यूसर्न के किनारे स्थित एक रिसॉर्ट में ईरान के साथ चल रही बातचीत में पहले ही 'काफी अच्छी प्रगति' हुई है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले कुछ घंटों में और आगे बढ़ा जा सकता है। यह बैठक ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए हो रही है।

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अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडलों ने स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 3:09 बजे बर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट में बंद कमरे में बातचीत शुरू की। इस बैठक में कतर और पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी मध्यस्थ के रूप में शामिल हुए।

बातचीत शुरू होने से पहले वेंस ने उम्मीद भरा बयान दिया।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, “पिछले कुछ घंटों में ही हमने काफी अच्छी प्रगति की है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले घंटों में हम और आगे बढ़ेंगे।”

वेंस ने लेबनान की स्थिति पर भी बात की, जहां दोबारा शुरू हुई लड़ाई ने बड़े कूटनीतिक प्रयासों पर असर डालने का खतरा पैदा कर दिया है। जब उनसे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कोई संदेश देने को कहा गया, खासकर लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को लेकर, तो वेंस ने कहा कि हाल के दिनों में बातचीत में 'काफी अच्छी प्रगत‍ि' हुई है।

उन्होंने कहा, “बेशक, इस लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके को लेकर कभी-कभी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लेबनान की स्थिति को लेकर मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अभी कुछ और काम बाकी है, लेकिन हम लगातार कोशिश करते रहेंगे।”

लेबनान में नरसंहार के आरोपों पर पूछे गए सवाल के जवाब में वेंस ने संघर्ष खत्म करने की कोशिशों में अमेरिका की भूमिका का बचाव किया।

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में लेबनान में संघर्ष रोकने के लिए दुनिया की किसी भी सरकार से ज्यादा काम किया है और हम आगे भी इस दिशा में काम करते रहेंगे। जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं, शांति हासिल करना कभी आसान नहीं होता।”

पत्रकारों को ईरानी प्रतिनिधिमंडल के आधिकारिक रूप से बैठक में पहुंचने से पहले बाहर भेज दिया गया। बाद में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ को बैठक कक्ष की ओर जाते देखा गया।

बैठक स्थल पर लगे बैकड्रॉप पर बार-बार 'लेक ल्यूसर्न समिट' लिखा हुआ दिखाई दे रहा था।

इस बातचीत में मुख्य ध्यान ईरान के परमाणु मुद्दे पर रहने की उम्मीद है। इसके अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होगी, जिसमें लेबनान में संघर्ष विराम को बनाए रखने की कोशिशें शामिल हैं।

इस बैठक के नतीजे पर पूरे मध्य पूर्व और दुनिया के कई देशों की नजर है, क्योंकि सभी पक्ष इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्र में कोई बड़ा संघर्ष न बढ़े।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी