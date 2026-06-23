इंगा रुगिनिएने ने लिथुआनिया के प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा

विनियस, 23 जून (आईएएनएस)। इंगा रुगिनिएने ने नौ महीने से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बाद मंगलवार को लिथुआनिया के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। स्थानीय मीडिया ने बताया कि निवर्तमान कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी आखिरी बैठक की, जिसमें मंत्रियों ने सर्वसम्मति से अपने इस्तीफे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

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बैठक के दौरान इंगा रुगिनिएने ने कहा, "सभी मुश्किलों के बावजूद, हमारे पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है और आप में से हर एक ने हमारे राज्य की भलाई और हमारे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में अहम योगदान दिया है।"

उन्होंने कहा, "आज हम इस्तीफा देने और सरकार की पावर रिपब्लिक के राष्ट्रपति को वापस करने का फैसला करते हैं।"

लिथुआनिया के पब्लिक ब्रॉडकास्टर लिथुआनियाई रेडियो एंड टेलीविजन (एलआरटी) ने बताया कि बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए रुगिनिएने ने अपने कार्यकाल के बारे में बात की।

उन्होंने कहा, "राजनीति में आप बहुत सी चीजें सीख सकते हैं, अच्छा कैसे दिखना है, फ्लूएंट कैसे बोलना है लेकिन आप हिम्मत या इंसानियत नहीं सीख सकते।" उन्होंने कहा कि हमदर्दी, लोगों की बात सुनने की काबिलियत और काम करने की हिम्मत, ये वो खूबियां थीं जिनसे उन्हें मुश्किल फैसलों और जिम्मेदारियों के दौरान अपना रास्ता न खोने में मदद मिली।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस बात से परेशान थे कि वह "एक प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, उसे कैसे बोलना चाहिए, उसे कैसे बर्ताव करना चाहिए, उसे कैसा दिखना चाहिए, इस बनी-बनाई स्टीरियोटाइप इमेज" में फिट नहीं बैठतीं। हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें कभी नहीं लगा कि एक लीडर को किसी और के रेडीमेड टेम्पलेट के हिसाब से बनाया जाना चाहिए।

एलआरटी रिपोर्ट के अनुसार, इंगा रुगिनिएने ने उन दावों को खारिज कर दिया कि उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें कुर्बान किया है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है।

इस्तीफे का प्रस्ताव मंगलवार को लिथुआनिया के राष्ट्रपति गिटानास नौसेदा को दिया जाएगा। नौसेदा मौजूदा कैबिनेट से नई सरकार बनने तक केयरटेकर के तौर पर काम करते रहने के लिए कहेंगे। कोएलिशन एग्रीमेंट के तहत, राष्ट्रपति को 15 दिनों के अंदर पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार पेश करना होगा। सोशल डेमोक्रेटिक लीडर मिंडौगास सिंकेविसियस को पीएम पद के लिए नॉमिनेट किया गया है।

पार्लियामेंट से मंजूरी मिलने के बाद, आने वाले प्रधानमंत्री के पास पार्लियामेंट से मंजूरी के लिए कैबिनेट और सरकारी प्रोग्राम पेश करने के लिए 15 और दिन होंगे। नई सरकार में ज्यादातर पार्टियों में यूनियन ऑफ डेमोक्रेट्स "फॉर लिथुआनिया", सोशल डेमोक्रेट्स और लिथुआनियाई फार्मर्स, ग्रीन्स एंड क्रिश्चियन फैमिलीज यूनियन शामिल हैं।

कोएलिशन एग्रीमेंट के तहत कम से कम चार मंत्रालय के पोर्टफोलियो में नेतृत्व में बदलाव होगा- डेमोक्रेट्स कृषि, ऊर्जा और स्वास्थ्य पोर्टफोलियो लेंगे जबकि सोशल डेमोक्रेट्स के पास पर्यावरण मंत्रालय होगी। उम्मीद है कि रुगिनिएने नई कैबिनेट में लिथुआनिया के सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक मंत्री की भूमिका निभाएंगी।

सितंबर 2025 में लिथुआनिया के पीएम का पद संभालने से पहले, इंगा रुगिनिएन ने 19वीं सरकार में सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक मंत्री के तौर पर काम कर रही थीं। उन्हें लीडरशिप रोल का अनुभव है, जिसमें लिथुआनियाई ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन की प्रेसिडेंट, यूरोपियन ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन (ईटीयूसी) की वाइस प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन - यूरोपियन रीजन (आईटीयूसी-पीईआरसी) की वाइस प्रेसिडेंट और लिथुआनियाई फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्री की चेयरपर्सन के तौर पर काम करना शामिल है। वह 2024 से लिथुआनिया की पार्लियामेंट (सीमास) की सदस्य हैं।

--आईएएनएस

केके/पीएम