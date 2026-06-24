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इंडो-पैसिफिक और वैश्विक मुद्दों पर भारत-दक्षिण कोरिया की अहम चर्चा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 24, 2026, 02:34 PM
इंडो-पैसिफिक और वैश्विक मुद्दों पर भारत-दक्षिण कोरिया की अहम चर्चा

सोल, 24 जून (आईएएनएस)। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशक वी सुंग-लैक से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान जयशंकर और वी सुंग-लैक ने वैश्विक घटनाक्रम और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर अपने रणनीतिक आकलन साझा किए।

जयशंकर ने सोशल म‍ीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "बुधवार की शाम को दक्षिण कोरिया (आरओके) के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशक वी सुंग-लैक से मिलकर खुशी हुई। वैश्विक घटनाओं और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर उपयोगी चर्चा हुई।"

इससे पहले दिन में जयशंकर ने सियोल में अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष चो ह्यून से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, व्यापार, निवेश, रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क (पीटूपी) जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की।

बैठक के बाद जयशंकर ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, "बुधवार को सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से मिलकर खुशी हुई। हमारी चर्चा राष्ट्रपति ली जे-म्युंग की हालिया भारत यात्रा के नतीजों पर आगे बढ़ी। हमने राजनीति, जहाज निर्माण, व्यापार, निवेश, रक्षा, तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। साथ ही स्टार्टअप, फिनटेक और बहुपक्षीय मंचों में मौजूद अवसरों पर भी चर्चा की। हमने अपने-अपने क्षेत्रों और दुनिया भर के ताजा घटनाक्रमों पर भी विचार साझा किए।"

चो ह्यून ने कहा कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग की पिछले साल अप्रैल में भारत की राजकीय यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने की मजबूत शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों ने उस शिखर सम्मेलन में हुए समझौतों के तहत व्यापार, निवेश और वित्त जैसे क्षेत्रों में हुई तेज प्रगति की समीक्षा की और आगे इसे और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

चो ह्यून ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, "इस सप्ताह भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से 'कोरिया वीक' का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री मोदी की ओर से शिखर सम्मेलन के दौरान किए गए उस वादे को पूरा करने की दिशा में कदम है, जिसमें भारत में काम कर रही हमारी कंपनियों की समस्याओं का समाधान खोजने की बात कही गई थी। मैंने भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और यह भी बताया कि जल्द ही हम दक्षिण कोरिया में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए भी इसी तरह की एक बैठक आयोजित करेंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "दोपहर के भोजन के दौरान मंत्री जयशंकर और मैंने तेजी से बदल रहे वैश्विक हालात पर विस्तार से चर्चा की। दोनों देशों ने मध्य पूर्व की स्थिति में बदलाव से पड़ने वाले आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए आपसी संपर्क बनाए रखने पर भी सहमति जताई। मंत्री जयशंकर और मेरी मुलाकात गुरुवार को फिर जेजू फोरम में होगी। मुझे उम्मीद है कि द्विपक्षीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय हालात पर उनके विचार एक बार फिर उपयोगी साबित होंगे।"

जयशंकर मंगोलिया की दो दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे हैं। दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान वह गुरुवार को जेजू में आयोजित 'जेजू फोरम फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी' में मुख्य भाषण भी देंगे।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी