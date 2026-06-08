हूती विद्रोहियों का तेल अवीव पर मिसाइल हमले का दावा, लाल सागर में इजरायल से जुड़े नेविगेशन पर लगाई रोक

सना, 8 जून (आईएएनएस)। यमन के हूती समूह ने सोमवार को दावा किया कि उसने जाफा इलाके में इजरायल के ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। हूती ने लाल सागर में इजरायल से जुड़े समुद्री नेविगेशन पर पूरी तरह से बैन लगाने का ऐलान किया है।

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सिन्हुआ के अनुसार, समूह के प्रवक्ता याह्या सरिया ने टीवी पर दिए बयान में कहा कि हूती विद्रोहियों ने जाफा में टारगेट पर मिसाइल हमला किया और दावा किया कि ऑपरेशन मकसद में कामयाब रहा।

इसके अलावा, सरिया ने लाल सागर में इजरायली समुद्री नेविगेशन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान किया है। हूती प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि इस पानी के रास्ते में चलने वाले इजरायली जहाज को ऐलान के समय से ही एक सही मिलिट्री टारगेट माना जाएगा।

उन्होंने कहा कि हूती विद्रोही अपने सहयोगी समूहों के साथ मिलकर इजरायल के खिलाफ इस ऑपरेशन को और भी तेज कर सकता है।

प्रवक्ता ने कहा कि जब तक यमन और इलाके में उसके सहयोगी समूहों के खिलाफ हमले और नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक हूती अपने ऑपरेशन जारी रखेंगे। इन घटनाओं से इलाके में तनाव और बढ़ गया है।

इजरायल ने सोमवार सुबह को कहा कि उसकी एयर फोर्स ने पिछले दिन किए गए ईरानी मिसाइल हमलों के जवाब में पश्चिमी और मध्य ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमला किया। बाद में ईरान ने इजरायल की ओर और मिसाइलें दागीं।

ईरान के सबसे करीबी क्षेत्रीय सहयोगियों में से एक हूती ने 2014 के आखिर से यमन की राजधानी सना और देश के ज्यादातर उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर रखा है।

ईरान और इजरायल के बीच हो रहे इन हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सोमवार को अपने लेटेस्ट ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, "इजरायल और ईरान दोनों तुरंत संघर्ष विराम चाहते हैं। शांति को लेकर अंतिम बातचीत आगे बढ़ रही है, बस मूर्खता या अज्ञानता शांति की राह में बाधा न बने।"

उन्होंने आगे कहा, "अंतिम समझौता होने तक नाकेबंदी पूरी तरह लागू और प्रभावी बनी रहेगी। चीजें तेजी से आगे बढ़नी चाहिए।"

--आईएएनएस

केके/एबीएम