होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए समुद्री सेवा शुल्क लिया जाना चाहिए : ईरान

तेहरान, 10 अगस्त (आईएएनएस)। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने सोमवार को कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में दी जाने वाली समुद्री सेवाओं के लिए फीस ली जानी चाहिए।

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दरअसल, ईरान और ओमान के बीच होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के ट्रांजिट के लिए एक कॉरिडोर तैयार करने के लिए बातचीत चल रही है। इस संबंध में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बाघेई से पूछा गया कि क्या ईरान और ओमान के बीच समुद्री मार्ग में एक नया रास्ता तय करने पर बातचीत के दौरान मैरीटाइम सर्विस के लिए फीस को लेकर चर्चा हुई थी?

बाघेई ने कहा, "आम तौर पर, जब आप समुद्री सेवा देते हैं, तो आपको उसके पैसे मिलने चाहिए। इस स्टेज पर, हम ऐसी डिटेल्स पर बात नहीं करते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि बातचीत जारी है और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर भी बात होगी।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, बाघेई ने मीडिया को बताया कि ईरान और ओमान के बीच बातचीत आसानी से और अच्छे से हो रही है। सुरक्षित शिपिंग सुनिश्चित करने, पर्यावरण से जुड़े मामलों को सुलझाने, समुद्री सर्विस देने और स्ट्रेट में अपराध से निपटने के लिए सिस्टम बनाए जाएंगे।

दोनों पक्षों के बीच संभावित समझौते के तहत स्ट्रेट में मौजूदा उत्तरी और दक्षिणी मार्गों की जगह एक मध्यवर्ती मार्ग लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नया मार्ग अस्थायी रूप से इस्तेमाल किया जाएगा, जब तक कि ईरान और ओमान एक नए ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम पर सहमत नहीं हो जाते।

वहीं, मीडिया आउटलेट एक्सियोस के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि हम ईरान के साथ सिर्फ आधी-अधूरी बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह ईरान पर नया सैन्य हमला करने के बजाय आर्थिक दबाव बढ़ाने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं।

ट्रंप ने एक छोटी फोन कॉल के दौरान एक्सियोस से कहा, "हम इसे कम महत्व दे रहे हैं। ईरान आर्थिक रूप से बहुत बुरी हालत में है।"

रिपोर्ट में बताया गया है कि होर्मुज स्ट्रेट में ट्रैफिक को नियंत्रण करने वाले एक समझौते पर ईरान, ओमान और अमेरिका के बीच बातचीत हुई थी और यह कुछ दिनों से पेंडिंग है।

ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी आईआरएनए के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने शनिवार को कहा कि ईरान और ओमान होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री ट्रैफिक के लिए एक अस्थायी रास्ता तय करने के समझौते के बहुत करीब हैं।

--आईएएनएस

केके/पीएम