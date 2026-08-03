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होर्मुज स्ट्रेट के पास धमाके की सुनी गई आवाज, टैंकर ने दी सूचना: यूकेएमटीओ

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 03, 2026, 08:59 AM
होर्मुज स्ट्रेट के पास धमाके की सुनी गई आवाज, टैंकर ने दी सूचना: यूकेएमटीओ

लंदन, 3 अगस्त (आईएएनएस)। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने बताया कि होर्मुज स्ट्रेट के पूर्वी प्रवेश द्वार के करीब एक टैंकर ने जहाज के पास धमाके की आवाज सुनी। हालांकि जहाज और उसके क्रू दोनों सुरक्षित बताए गए हैं।

रविवार को यूकेएमटीओ की एक एडवाइजरी के अनुसार, एजेंसी को रविवार को 20:37 ग्रीनविच मीन टाइम पर जहाज के मास्टर से रिपोर्ट मिली। मास्टर ने कहा कि धमाका तब सुना गया जब जहाज ओमान के खासाब से लगभग 20 नॉटिकल मील उत्तर-पूर्व में था।

यूकेएमटीओ ने इलाके से गुजरने वाले जहाजों को सावधानी बरतने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट एजेंसी को करने की सलाह दी।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। यूकेएमटीओ ने हाल के दिनों में समुद्री सुरक्षा से जुड़ी कई घटनाओं की रिपोर्ट दी है, जिनमें से ज्यादातर ओमान के तट पर होर्मुज स्ट्रेट के पास हुई हैं।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (अमेरिकी समय) को कहा कि ईरान के साथ बातचीत सोमवार दोपहर से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने अमेरिका से प्लान किए गए स्ट्राइक को रोकने के लिए कहा है।

ट्रंप ने जॉइंट बेस एंड्रयूज जाते हुए एयर फोर्स वन पर रिपोर्टरों से कहा, "होर्मुज स्ट्रेट पर एक डील हुई है और फिर परमाणु को लेकर एक डील होगी या आप इसे ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण कह सकते हैं।"

एक अमेरिकी अधिकारी ने न्यूज आउटलेट एक्सियोस को बताया कि सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने शनिवार को ट्रंप से फोन पर बात की और ईरान के खिलाफ प्रस्तावित एक्शन प्लान के बारे में चिंता जाहिर की और स्पष्टता मांगी।

पाकिस्तान, कतर, यूएई, तुर्किए और दूसरे देशों ने भी अमेरिका और ईरान से तनाव कम करने और आगे लड़ाई से बचने की अपील की है।

--आईएएनएस

केके/पीएम